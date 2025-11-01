Your browser doesn’t support HTML5 audio
La provincia de Santa Cruz dispuso una restricción total de circulación para todo tipo de vehículos desde las 12 horas, debido a una alerta meteorológica por viento fuerte a muy fuerte, con ráfagas consideradas peligrosas para la transitabilidad de la red vial provincial.
La medida se basa en la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional y en el mapa de riesgo elaborado por el Departamento de Meteorología de Vialidad Provincial, y fue coordinada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, junto a la Administración General de Vialidad Provincial, Protección Civil y la Policía de Santa Cruz.
Rutas cerradas por viento
El cierre abarca los principales corredores viales del sur provincial, entre ellos:
- Ruta Nacional 3: San Julián – Guer Aike – Río Gallegos – Paso Integración Austral
- Ruta Provincial 5: Guer Aike – La Esperanza
- Ruta Nacional 40: El Calafate – La Esperanza
- Ruta Nacional 40: La Esperanza – Río Turbio
En el resto del territorio provincial se solicitó extremar las precauciones, ya que las ráfagas afectan gran parte de la geografía santacruceña y pueden intensificarse durante el día.
Vientos con ráfagas peligrosas
Los organismos de seguridad destacaron que se esperan ráfagas de carácter severo, capaces de provocar vuelcos, despistes y pérdida de control vehicular, especialmente para camiones, utilitarios y vehículos livianos.
También se prevé reducción de visibilidad por polvo en suspensión, lo que complica aún más las condiciones de conducción.
Recomendaciones y advertencias oficiales
Las autoridades pidieron a la población:
- No iniciar traslados mientras dure la restricción
- Respetar los cortes y controles en rutas
- Evitar maniobras riesgosas y reducir la velocidad en zonas expuestas
- Consultar canales oficiales antes de programar un viaje
“Solicitamos responsabilidad y colaboración. Las condiciones son extremas y el objetivo principal es proteger la integridad de las personas que transitan por rutas provinciales y nacionales”, señalaron desde Seguridad Vial.
Cómo mantenerse informado
Para conocer el estado actualizado de las rutas y del clima en Santa Cruz, se recomienda consultar:
- Vialidad Provincial Santa Cruz
- Agencia Provincial de Seguridad Vial
- Servicio Meteorológico Nacional
