La provincia de Santa Cruz dispuso una restricción total de circulación para todo tipo de vehículos desde las 12 horas, debido a una alerta meteorológica por viento fuerte a muy fuerte, con ráfagas consideradas peligrosas para la transitabilidad de la red vial provincial.

La medida se basa en la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional y en el mapa de riesgo elaborado por el Departamento de Meteorología de Vialidad Provincial, y fue coordinada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, junto a la Administración General de Vialidad Provincial, Protección Civil y la Policía de Santa Cruz.

Rutas cerradas por viento

El cierre abarca los principales corredores viales del sur provincial, entre ellos:

Ruta Nacional 3: San Julián – Guer Aike – Río Gallegos – Paso Integración Austral

Ruta Provincial 5: Guer Aike – La Esperanza

Ruta Nacional 40: El Calafate – La Esperanza

Ruta Nacional 40: La Esperanza – Río Turbio

En el resto del territorio provincial se solicitó extremar las precauciones, ya que las ráfagas afectan gran parte de la geografía santacruceña y pueden intensificarse durante el día.

Vientos con ráfagas peligrosas

Los organismos de seguridad destacaron que se esperan ráfagas de carácter severo, capaces de provocar vuelcos, despistes y pérdida de control vehicular, especialmente para camiones, utilitarios y vehículos livianos.

También se prevé reducción de visibilidad por polvo en suspensión, lo que complica aún más las condiciones de conducción.

Recomendaciones y advertencias oficiales

Las autoridades pidieron a la población:

No iniciar traslados mientras dure la restricción

Respetar los cortes y controles en rutas

Evitar maniobras riesgosas y reducir la velocidad en zonas expuestas

Consultar canales oficiales antes de programar un viaje

“Solicitamos responsabilidad y colaboración. Las condiciones son extremas y el objetivo principal es proteger la integridad de las personas que transitan por rutas provinciales y nacionales”, señalaron desde Seguridad Vial.

Cómo mantenerse informado

Para conocer el estado actualizado de las rutas y del clima en Santa Cruz, se recomienda consultar:

Vialidad Provincial Santa Cruz

Agencia Provincial de Seguridad Vial

Servicio Meteorológico Nacional