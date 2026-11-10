Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Secretaría de Estado de Cultura de Santa Cruz lanzó la inscripción para el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026-2027, una de las principales instancias de selección artística del país para músicos, cantantes y bailarines dedicados al folklore argentino.

La sede Río Gallegos recibirá nuevamente a representantes de distintas localidades de la provincia, con el propósito de elegir a los artistas que avanzarán a las siguientes etapas y tendrán la oportunidad de llegar al escenario mayor del folklore nacional.

El certamen constituye una plataforma de promoción para talentos emergentes de todo el país. A través de esta propuesta, cantantes, músicos, conjuntos, bailarines y elencos pueden mostrar su trabajo y acceder a nuevas oportunidades de desarrollo, además de contribuir a la preservación y difusión de las expresiones folklóricas argentinas.

Fechas y lugar de la convocatoria

La selección correspondiente a Río Gallegos se realizará el sábado 21 de noviembre, desde las 14:00, y el domingo 22, a partir de las 10:00, en el Centro Polivalente de Arte, ubicado en Comodoro Py 312.

La convocatoria está dirigida a artistas de toda Santa Cruz que deseen participar en las categorías contempladas en el reglamento oficial. Las presentaciones serán evaluadas según los criterios establecidos por la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín, organismo encargado de coordinar y supervisar el certamen en todo el país.

Desde la Secretaría de Estado de Cultura destacaron la importancia de generar espacios para dar visibilidad a las producciones locales y fortalecer la participación santacruceña en uno de los encuentros folklóricos más representativos de Argentina.

Cómo inscribirse

Quienes deseen participar podrán completar el formulario disponible en el portal Conexión Cultura, a través de conexioncultura.santacruz.gob.ar. El plazo de inscripción finalizará el miércoles 18 de noviembre.

Con una extensa trayectoria en la promoción de nuevos talentos, el Pre Cosquín representa una oportunidad para que artistas de distintas localidades compartan sus propuestas en escenarios de alcance nacional y lleven la identidad cultural de sus comunidades a través de la música y la danza.

Leé más notas de La Opinión Austral