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La Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), a través de su Departamento de Meteorología y Climatología, difundió el Informe N.º 035 de Alerta Temprana Preventiva, correspondiente al 9 de julio de 2026. El documento detalla las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días en distintos sectores de Santa Cruz.

Jornada estable para este jueves

Para lo que resta del día no se esperan precipitaciones en ningún punto del territorio provincial.

No obstante, durante las madrugadas del viernes 10 y del sábado 11 de julio podrían formarse bancos de niebla y neblinas en sectores del noreste y sudeste de Santa Cruz. Esta situación reduciría de manera considerable la visibilidad sobre las rutas.

Lluvias y nevadas desde el domingo

Según el informe, desde la tarde-noche del domingo 12 de julio ingresará un sistema de mal tiempo que afectará a gran parte de la provincia durante esa noche y a lo largo del lunes 13.

En las zonas costeras y de menor altitud se esperan lluvias de variada intensidad, mientras que en el centro, oeste y la región cordillerana las precipitaciones serán mayormente en forma de nieve, con posibilidad de acumulaciones importantes, especialmente en áreas de media y alta montaña.

En el centro y sur provincial también podrían registrarse precipitaciones mixtas, con lluvia y nieve, de acuerdo con la evolución de las temperaturas y la altitud de cada sector.

Se espera un marcado descenso térmico

El informe anticipa una tendencia general a la baja de las temperaturas durante la segunda parte del período analizado, con leves recuperaciones durante las horas diurnas.

Los modelos meteorológicos indican un primer descenso significativo entre el viernes 10 y el domingo 12 de julio.

Además, entre el 17 y el 23 de julio podría ingresar una masa de aire frío de mayor intensidad y duración, que provocaría temperaturas mínimas considerablemente más bajas, heladas intensas y condiciones de frío extremo en gran parte de Santa Cruz.

Recomendaciones para quienes viajen por rutas

Frente a este escenario, la Administración General de Vialidad Provincial y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) recomiendan extremar las precauciones al transitar por rutas nacionales y provinciales, reducir la velocidad y conducir con especial atención ante la presencia de niebla, escarcha, hielo o nieve sobre la calzada.

A su vez, destacan la importancia de consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender cualquier viaje, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cortos períodos de tiempo.

Por último, se recuerda que durante toda la temporada invernal es obligatoria la portación de cadenas para circular por las rutas nacionales y provinciales de Santa Cruz cuando las condiciones climáticas así lo requieran.