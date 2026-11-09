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El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, difundió una serie de recomendaciones preventivas ante las alertas amarillas por fuertes vientos emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este lunes 9 y martes 10 de noviembre.

La titular del organismo, Sandra Gordillo, explicó que durante la jornada de hoy la advertencia comprende sectores de la zona cordillerana, centro y sur de la provincia. Entre las localidades alcanzadas se encuentran Río Gallegos, Puerto San Julián, Gobernador Gregores, Comandante Luis Piedra Buena, Río Turbio y 28 de Noviembre.

Según precisó, se prevé que las ráfagas comiencen a intensificarse después de las 16:00, con mayor incidencia durante la tarde y la noche.

El martes la alerta se extenderá a toda la provincia

Gordillo anticipó que este martes 10 de noviembre la alerta amarilla abarcará todo el territorio santacruceño. Las condiciones más intensas están previstas desde la madrugada y podrían mantenerse durante el resto de la jornada.

En cuanto a la intensidad del fenómeno, advirtió que “la alerta emite que puede superar los 90 km la ráfaga”, por lo que remarcó la importancia de tomar los recaudos necesarios.

Además, indicó que se esperan nuevas actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional para determinar si las condiciones meteorológicas adversas continuarán durante el miércoles.

Recomendaciones para prevenir incidentes

La subsecretaria pidió a los vecinos extremar las precauciones, principalmente ante la posibilidad de que objetos sueltos sean desplazados o desprendidos por la fuerza del viento.

En ese sentido, aconsejó asegurar los elementos ubicados en patios y espacios exteriores, ya sea colocándoles peso o sujetándolos correctamente para evitar que sean arrastrados por las ráfagas.

También hizo hincapié en la necesidad de revisar los techos de las viviendas, teniendo en cuenta que noviembre suele ser uno de los meses con mayor intensidad de vientos en Santa Cruz.

“Si no tienen que salir a la calle por algo urgente, que traten de quedarse en los domicilios”, expresó Gordillo. Asimismo, insistió en verificar las condiciones de las cubiertas y retirar o asegurar cualquier elemento que pueda desprenderse.

En relación con la circulación vehicular, recomendó manejar con precaución y disminuir la velocidad en las rutas, especialmente durante los períodos de ráfagas más intensas.

La subsecretaría de Protección Civil de Santa Cruz, Sandra Gordillo.

Líneas de emergencia

Gordillo explicó que Protección Civil mantiene un trabajo coordinado con Bomberos, Policía, Vialidad y los organismos de Seguridad Vial y Caminera para responder ante posibles incidentes derivados de las condiciones meteorológicas.

Al respecto, detalló que, en los operativos por fuertes vientos, Bomberos interviene principalmente en situaciones que requieren trabajos en altura, mientras que Protección Civil realiza tareas en aquellos sectores donde no existen ese tipo de riesgos.

Por otra parte, subrayó que cualquier corte o restricción en la circulación por las rutas es informado por las autoridades de Seguridad Vial y Caminera de la Policía.

Finalmente, recordó que ante cualquier emergencia los vecinos pueden comunicarse con las siguientes líneas:

103: Protección Civil.

100: Bomberos.

911: Policía.

Desde el organismo provincial reiteraron la importancia de adoptar medidas preventivas, evitar los desplazamientos que no sean indispensables y mantenerse informados a través de los canales oficiales.