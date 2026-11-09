Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

José Luis Druetto, reconocido por su labor como docente y por haberse desempeñado como el primer Juez de Faltas Municipal de Los Antiguos, falleció y generó muestras de pesar en las instituciones de la localidad.

Su partida se dio a conocer este domingo 8 de noviembre, a través de distintos comunicados oficiales. Desde el Municipio expresaron sus condolencias a sus seres queridos y decretaron dos días de duelo.

Previamente, la intendenta Zulma Neira manifestó su acompañamiento a familiares y amigos y destacó su trayectoria al servicio de la comunidad: “Dejó una importante trayectoria al servicio de nuestra comunidad”.

Asimismo, expresó su apoyo “a sus seres queridos y amigos en este difícil momento, haciendo llegar nuestras palabras de respeto, afecto y acompañamiento”. Los restos del vecino fueron velados en la Sala Velatoria Municipal y el sepelio se realiza este lunes 9, desde las 14:30.

El Honorable Concejo Deliberante también lo despidió con un sentido mensaje: “Las más sinceras condolencias por el fallecimiento de José Luis Druetto, docente y primer Juez de Faltas Municipal de nuestra localidad. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”.

En cuanto a la medida oficial, mediante el Decreto Municipal N.º 396/M.L.A./2026, el Ejecutivo local estableció dos días de duelo, a partir del 8 de noviembre.

Durante ese período, las banderas Nacional, Provincial y Local permanecerán izadas a media asta en los edificios y espacios públicos municipales. Además, se invitó al Concejo Deliberante, a las instituciones públicas y privadas y a la comunidad en general a adherir a la disposición.

Leé más notas de La Opinión Austral