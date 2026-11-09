Your browser doesn’t support HTML5 audio

José Luis Druetto, reconocido por su labor como docente y por haberse desempeñado como el primer Juez de Faltas Municipal de Los Antiguos, falleció y generó muestras de pesar en las instituciones de la localidad.

Su partida se dio a conocer este domingo 8 de noviembre, a través de distintos comunicados oficiales. Desde el Municipio expresaron sus condolencias a sus seres queridos y decretaron dos días de duelo.

Previamente, la intendenta Zulma Neira manifestó su acompañamiento a familiares y amigos y destacó su trayectoria al servicio de la comunidad: “Dejó una importante trayectoria al servicio de nuestra comunidad”.

Asimismo, expresó su apoyo “a sus seres queridos y amigos en este difícil momento, haciendo llegar nuestras palabras de respeto, afecto y acompañamiento”. Los restos del vecino fueron velados en la Sala Velatoria Municipal y el sepelio se realiza este lunes 9, desde las 14:30.

El Honorable Concejo Deliberante también lo despidió con un sentido mensaje: “Las más sinceras condolencias por el fallecimiento de José Luis Druetto, docente y primer Juez de Faltas Municipal de nuestra localidad. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”.

En cuanto a la medida oficial, mediante el Decreto Municipal N.º 396/M.L.A./2026, el Ejecutivo local estableció dos días de duelo, a partir del 8 de noviembre.

Durante ese período, las banderas Nacional, Provincial y Local permanecerán izadas a media asta en los edificios y espacios públicos municipales. Además, se invitó al Concejo Deliberante, a las instituciones públicas y privadas y a la comunidad en general a adherir a la disposición.

MIRA TAMBIÉN

EN ESTA NOTA Duelo fallecimiento pesar

Leé más notas de La Opinión Austral

Noticias relacionadas

Profundo pesar en el deporte de Río Gallegos por el fallecimiento de Ricardo Seijas

Profundo pesar en el deporte de Río Gallegos por el fallecimiento de Ricardo Seijas