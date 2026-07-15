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Después de que el martes, el sur de la provincia de Santa Cruz quedara sin suministro de energía eléctrica por más de 18 horas y este miércoles, a pocas horas que la Selección Argentina enfrentase a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026, se registrasen nuevas interrupciones, Servicios Públicos Sociedad del Estado desmintió un comunicado falso.
Desde la empresa estatal señalaron que “no existen cortes programados del servicio eléctrico en las localidades de El Calafate, Río Gallegos, Río Turbio y 28 de Noviembre”.
En este sentido, pidieron a la población “desestimar la información que no provenga de los canales oficiales de la empresa y mantenerse informada únicamente a través de los medios institucionales de Servicios Públicos Sociedad del Estado”.
Por último, agradecieron la colaboración de la comunidad “para evitar la difusión de información falsa que pueda generar confusión o preocupación innecesaria”.
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