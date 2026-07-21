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Las intensas nevadas, las bajas temperaturas y la presencia de hielo sobre la calzada continúan provocando dificultades en distintos sectores de Santa Cruz. Ante esta situación, se implementaron restricciones temporales en varias rutas provinciales y nacionales con el objetivo de resguardar la seguridad de los usuarios y facilitar el trabajo de los equipos encargados del despeje.

La subsecretaria de Protección Civil, Emergencias y Catástrofes, Sandra Gordillo, explicó que las medidas fueron definidas de manera coordinada junto con Vialidad Provincial, Seguridad Vial y las fuerzas de seguridad, priorizando la prevención frente a un escenario meteorológico adverso.

“Desde el pasado viernes, cuando tuvimos la alerta amarilla para la zona norte, se decidió restringir por unas horas la circulación en las rutas provinciales N° 18 y 43 para que Vialidad pudiera trabajar con tranquilidad. Muchas veces los vehículos sobrepasan a las máquinas y eso puede ocasionar una tragedia”, señaló a LU14 Radio Provincia.

Además, indicó que durante la jornada del domingo también fue necesario limitar el tránsito en la Ruta Nacional N° 3, en el tramo comprendido entre Comandante Luis Piedra Buena y Río Gallegos, debido a la persistencia de sectores con hielo sobre la calzada.

“Por más que Vialidad estuviera trabajando con los equipos saleros, las bajas temperaturas mantenían la escarcha sobre la ruta, por lo que se tomó la decisión de restringir el tránsito para evitar accidentes”, explicó.

Organismos provinciales asisten a los conductores en la ruta. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Prevención y responsabilidad al conducir

Gordillo subrayó que, aunque los organismos provinciales sostienen un amplio despliegue operativo, muchos de los incidentes registrados están relacionados con maniobras imprudentes al momento de conducir.

“Siempre recomendamos utilizar cubiertas con clavos, portar cadenas y, sobre todo, reducir la velocidad. Muchas veces la ruta parece estar limpia, pero debajo hay hielo y eso provoca despistes”, afirmó.

En ese marco, recordó que en las últimas horas fue necesario desplegar un operativo de rescate para asistir a un matrimonio que permaneció varado durante más de 24 horas luego de salir de una estancia, pese a que existían restricciones de circulación y el estado de las rutas había sido comunicado mediante los canales oficiales.

Del procedimiento participaron integrantes de Protección Civil, Vialidad Provincial, Gendarmería Nacional y efectivos de la Dirección de Operaciones Rurales (DOR), quienes lograron ubicar a las personas y trasladarlas hacia un sitio seguro.

Personal de Protección Civil brinda respuesta en diferentes entes provinciales. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Recomendaciones ante el receso invernal

Ante el comienzo del receso invernal y el aumento de personas que se trasladan hacia diferentes destinos turísticos, la funcionaria insistió en la importancia de suspender los viajes cuando las condiciones climáticas representen un riesgo.

“Si no es por una urgencia o por trabajo, es preferible quedarse en casa. También recomendamos evitar circular durante la noche y planificar los viajes únicamente durante el día, luego de consultar el estado de las rutas”, expresó.

Por último, recordó que Protección Civil mantiene activas sus líneas de atención durante las 24 horas para brindar información actualizada sobre la transitabilidad en todo el territorio provincial.

Los vecinos pueden comunicarse al 103 o a los teléfonos (02966) 420042 y (02966) 435422, donde recibirán datos oficiales sobre el estado de las rutas y las recomendaciones vigentes antes de emprender cualquier viaje.

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