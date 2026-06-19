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A pocos días del principio de incendio registrado en los camarines del teatro de la Fundación Fes.Te.Sa de Comandante Luis Piedrabuena, la presidenta de la institución, Iris Concepción, llevó tranquilidad a la comunidad al confirmar que el espacio cultural ya retomó sus actividades habituales y que los trabajos de recuperación avanzan gracias al esfuerzo colectivo y la solidaridad de vecinos e instituciones.

En diálogo con Radio LU12 AM680, Concepción explicó que, si bien el sector afectado sufrió importantes daños materiales, el incendio no logró expandirse al resto del edificio gracias a una combinación de factores que resultaron decisivos.

“Ya estamos de pie nuevamente y trabajando. El camarín es un espacio que se usa mucho, pero tenemos otros sectores que lo pueden reemplazar, por lo que prácticamente no suspendimos actividades”, señaló.

La titular de la fundación detalló que el fuego se concentró en el camarín, un sector con techo de losa que permaneció cerrado durante el incidente, lo que evitó una mayor oxigenación de las llamas. Además, destacó la actuación de la persona que detectó el foco ígneo y supo manejar la situación sin abrir la puerta del lugar. “Si el incendio se hubiera expandido al resto del edificio, que tiene mucha madera, textiles y telones, hoy estaríamos contando otra historia”, sostuvo.

Todos trabajando. Se indicó que la campaña de colaboración continuará durante algunos días más, aunque aseguró que la institución ya logró avanzar significativamente en las tareas de recuperación.

Entre los daños registrados mencionó la destrucción de parte del mobiliario, espejos, instalaciones eléctricas, sanitarios, cañerías de PVC, una puerta y vestuario perteneciente al taller de teatro. Asimismo, explicó que el humo y el polvo de los extintores afectaron distintas áreas del complejo cultural.

A pesar de ello, remarcó que la respuesta de la comunidad fue inmediata. Vecinos, artistas, grupos teatrales y organizaciones colaboraron de distintas maneras para ayudar en la recuperación. “Recibimos muchísima ayuda. Hubo personas que no podían colaborar económicamente pero se llevaron cortinas para lavar o nos dieron una mano con la limpieza. En una situación así, eso es muchísimo”, expresó.

También destacó gestos solidarios como la realización de una función a beneficio por parte del grupo Deshielo Teatro y una venta de guiso de lentejas organizada por integrantes de una feria local para recaudar fondos destinados a la fundación.

Concepción indicó que la campaña de colaboración continuará durante algunos días más, aunque aseguró que la institución ya logró avanzar significativamente en las tareas de recuperación.

Más allá del episodio, la presidenta de Fes.Te.Sa resaltó el rol social y cultural que cumple el teatro en la localidad. El espacio alberga funciones teatrales, festivales musicales, muestras de danza, actos escolares, peñas, ferias americanas, proyecciones de cine y diversas actividades comunitarias.

“Es un lugar que utiliza toda la comunidad. Tiene mucho movimiento durante todo el año y queremos que siga siendo así”, afirmó.

Por último, consideró que el incendio dejó importantes enseñanzas en materia de prevención y seguridad. En ese sentido, subrayó la necesidad de reforzar la capacitación del personal y de quienes trabajan en instituciones públicas y culturales.

“El mensaje que tiene que quedar es que debemos ser más cuidadosos y rigurosos con la seguridad. La capacitación es fundamental. Hay que saber cómo actuar ante una emergencia, dónde están los matafuegos y cómo utilizarlos correctamente”, remarcó.

Finalmente, agradeció el acompañamiento recibido y ratificó el compromiso de la fundación con la actividad cultural de la localidad. “Esto fue un tropezón, pero un tropezón no es caída. Las puertas de Fundación Fes.Te.Sa no se van a cerrar y nosotros no vamos a bajar los brazos”, concluyó.