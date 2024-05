Con 43 años de servicio y restándole dos para la edad jubilatoria y con 41 de servicio y faltando tres para jubilarse, Clemente González y Hugo Vidal, respectivamente, son dos de los tres trabajadores de Correo Argentino que este jueves, tras aceptar el retiro voluntario, culminaron su última jornada de trabajo.

“Feliz retiro, compañeros, los queremos“, se leyó en el pasacalle firmado por el Sindicato de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones (SITRACyT), con el que compañeros y compañeras saludaron a Clemente, Hugo y Luis en las escaleras de la central del Correo Argentino en Río Gallegos.

Familiares, amigos y colegas los recibieron en la calle con serpentinas, aplausos y sentidos abrazos. Las lágrimas de emoción, tras más de 40 años de trabajo, no faltaron.

“Me sorprendió porque salí afuera a dejarle la campera a mi señora y no sabía que había tanta gente esperando y me quedé paralizado en la escalera“, reconoció Clemente González, tras la emotiva despedida, en los estudios de LU12 AM680.

“Estuve trabajando cinco meses en El Calafate, ahí entré con 20 años, cuando salí del servicio militar. Como anduve bien, el jefe me recomendó para ingresar acá”, recordó.

Primero fue cartero y años después, auxiliar de cartero. Así fue que muchos vecinos lo conocieron e incluso cuando dejó la labor de reparto, hasta llegaron a reclamar su ausencia. “Una persona del barrio APAP, donde trabajé muchos años, me dijo: ‘Pensamos que te habían sacado’ y me vinieron a pedir“, contó.

En este sentido, destacó especialmente la posibilidad que le dio el trabajo de “andar en la calle y el trato con la gente“.

Por su parte, Hugo contó: “Entré en Gregores en el año 83 y estuve seis años. Lo que más me gustaba era la parte administrativa, me gustaban más los papeles, las matemáticas. Cuando se abrió la sucursal 1, me anoté para venir a prestar servicio porque no conocía lo que era Gallegos, Gregores era un pueblo de mil habitantes. En el 86 me avisan de que me tengo que presentar a prestar servicio en Río Gallegos porque se iba a inaugurar la sucursal, estuve cuatro, cinco años. Después me vine a central y ahí estuve de auxiliar, después de muchos años estuve de cajero”.

“En Gregores y en Puerto Santa Cruz eran oficinas no automatizadas en esos años, se hacía toda la documentación a mano. Cuando vengo acá y me encuentro que era todo distinto, porque venís de un pueblo a una ciudad, me quería volver”, reconoció entre risas.

“Por ahí uno la calle capaz que ni la conoce, pero la gente lo reconoce a uno. Después del 2000 como supervisor de ventanilla hasta hoy, que me retiré del Correo”, repasó.

Los colegas dijeron presente en la despedida. FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Una vida en el Correo

Reconoció además que durante tantos años “fui metiéndome en la empresa. Fue todo una vida, agradezco a mi familia, a mis hijos, uno de mis hijos también trabaja en el correo, es cartero, entró de jovencito. A mí siempre me gustó trabajar en el Correo y llegar hasta acá para mí es un logro, es demasiado, ya quiero descansar”.

“Cada cosa que ha hecho en cada rincón de la empresa uno la lleva para siempre, estar en la ventanilla, estar en la parte de apertura, estar en el sector abonados, son cosas que uno va aprendiendo. Es muy lindo. Lo que hacíamos, lo hacíamos con amor, con cariño y de la mejor manera que se podía hacer“, expresó.

Cerrando y sobre esta nueva etapa que se inicia, Clemente sostuvo: “Ahora voy a aprovechar para descansar unos días y como yo decía hoy, hasta acá llegué hoy y de acá en adelante a empezar otra etapa, jugar al fútbol, también hago cosas de madera, pero siempre hay algo para hacer y no me voy a quedar. En el verano, a disfrutar con la familia, con los nietos, tengo cuatro”.

Hugo coincidió: “Voy a disfrutar, no me quiero quedar tranquilo en casa, tengo que hacer algo, saldré a correr, a disfrutar un poco”.

