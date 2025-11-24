La Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) dio a conocer su adhesión a la conmemoración del #25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En los considerandos de la resolución 0870/25, que lleva la firma de la rectora Roxana Puebla, se señala que en la actualidad, “la invisibilización de las violencias contra las mujeres adquiere una novedad: se erradican las políticas de género bajo falacias que descontextualizan luchas históricas que no pertenecen a gobiernos particulares, sino que forman parte de acuerdos de Estados con consenso sociales construidos ‘en las calles'”.

Asimismo, indica “que estos arrebatos en los últimos años en Argentina se han manifestado en la eliminación de políticas de género y diversidad, con un desfinanciamiento de las escasas acciones que continúan en materia de violencia de género lo que conduce al vaciamiento del rol del Estado en esta materia, con la explícita intención de eliminar la figura del feminicidio del Código Penal bajo el argumento que ‘viola la igualdad ante la ley y que ninguna vida debería valer más que otra’ con el dictamen en Proyecto de Ley sobre Falsas Denuncias incorporando el agravante del contexto en violencia de género y abuso sexual; con el desfinanciamiento de las políticas previstas en la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en paralelo al avance sobre diferentes anuncios públicos de dejarla sin efecto; con la modificación de la ley 26.473 de Identidad de Género, entre otras muchas acciones”.

Además, sostiene que “esta situación adquiere un sesgo atroz explícitamente mencionado por autoridades nacionales con relevancia directa en materia de erradicación de la violencia, donde se responsabiliza a las mujeres y se les carga con ‘la culpa’ de las violencias por motivos de género, cuando la situación es directamente a la inversa”.

Recuerda también que el femicidio es “la expresión más violenta, pero que las mujeres a diario enfrentan otros tipos y modalidades de violencias por motivos de género que se manifiestan desde micromachismos hasta sus extremos más cruentos”.

Y añade que “la virulencia a nivel nacional e internacional de los discursos de odio, misóginos y violentos no puede ocultar el dato que en Argentina del 1 de enero al 30 de octubre de 2025 existieron: 211 femicidios, 855 intentos de femicidios, 142 infancias y adolescencias quedaron huérfanas“.

Zulma Malvar, asesinada el 18 de julio de 2019, era docente de la UNPA.

En el marco de la adhesión, indica la resolución, se justificarán las inasistencias el 25 de noviembre “para quienes participen de las acciones” en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se realicen en las localidades de referencia de la UNPA.