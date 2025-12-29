Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La llegada del último día del año estará marcada por condiciones climáticas variables y vientos intensos en Santa Cruz. Según informó la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), este martes se espera un escenario meteorológico adverso que podría afectar la circulación en la red vial provincial, por lo que se recomienda extremar las precauciones al transitar.

El pronóstico indica que los vientos serán protagonistas en gran parte del territorio santacruceño, con ráfagas fuertes que se extenderán durante buena parte de la jornada y también en el inicio de 2026.

El Clima en Caleta Olivia para el 31 de diciembre

En Caleta Olivia, el último día del año presentará una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°C. Los vientos soplarán del sudoeste con intensidades de entre 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

El cielo estará ligeramente nublado durante la mañana y pasará a parcialmente nublado en horas de la tarde y la noche. Para el jueves por la mañana se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitación del 40%. Ese día, el viento se intensificará, con velocidades de entre 42 y 69 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 78 km/h.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El Calafate: fin de año con viento y nubosidad

Quienes elijan despedir el año en El Calafate encontrarán un miércoles 31 de diciembre con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado hacia la tarde y noche. La temperatura mínima será de 4°C y la máxima alcanzará los 16°C.

El viento oscilará entre 23 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 69 km/h. Para el jueves, el pronóstico anticipa una mínima de 5°C y una máxima de 15°C, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos de entre 41 y 50 km/h, manteniéndose las ráfagas en valores similares.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Río Gallegos: lluvias aisladas para despedir el año

En Río Gallegos, la capital provincial, el 31 de diciembre comenzará con cielo parcialmente nublado, pero hacia la noche se esperan lluvias aisladas. Las temperaturas se ubicarán entre los 8°C de mínima y los 16°C de máxima.

El viento tendrá velocidades de entre 23 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h. Para el primer día de 2026, el pronóstico prevé chaparrones durante la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde y noche, con temperaturas similares y un incremento del viento, cuyas ráfagas podrían llegar hasta los 78 km/h.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones por vientos intensos

Desde la AGVP señalaron que las condiciones previstas podrían generar complicaciones en la transitabilidad, especialmente en rutas expuestas a fuertes ráfagas. Por ese motivo, se recomienda a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante eventuales alertas o restricciones.