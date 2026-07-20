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Personal del Distrito Vial Gobernador Gregores continúa desarrollando tareas del Plan Invernal sobre la Ruta Nacional N.º 40 Norte y Sur, con operativos destinados a garantizar mejores condiciones de circulación frente a las intensas nevadas registradas en la zona.

Despeje de nieve

En el sector de la Subida de Brizic, trabajadores viales realizaron tareas de despeje de nieve para mantener la calzada en condiciones más seguras. El operativo estuvo a cargo del maquinista Fabián Pailan, con el acompañamiento de una camioneta de asistencia para coordinar las labores.

Asimismo, sobre la Ruta N.º 40 Sur se efectuaron trabajos de despeje en el tramo comprendido entre el Puesto Fijo La Guillermina y Gobernador Gregores. Las tareas fueron ejecutadas por los maquinistas Lucio Rutherford y Oscar Rial, junto al apoyo de la unidad conducida por Leonardo Rojas.

Trabajos de despeje de nieve en el Distrito Vial Gobernador Gregores.

Distribución de sal

Por otra parte, agentes del Distrito Vial Gobernador Gregores llevaron adelante la distribución de sal sobre la Ruta N.º 40 Norte, entre Gobernador Gregores y la Subida de Brizic, con el objetivo de mejorar la adherencia de la calzada ante la presencia de hielo y nieve. El operativo estuvo a cargo de Miguel Verzoso y Raúl Pairo, quienes trabajaron con el camión salero y una camioneta de apoyo.

Despeje de nieve sobre la Ruta Nacional N.º 40 Sur, en el tramo comprendido entre el Puesto Fijo La Guillermina y Gobernador Gregores.

Recomendaciones

Desde la Administración General de Vialidad Provincial solicitaron a los usuarios circular con extrema precaución, respetar la señalización y consultar previamente el estado de las rutas antes de emprender viaje.

“Estas acciones se desarrollan respondiendo a las directivas impartidas en el marco de la gestión del gobernador Claudio Vidal, y el presidente de la AGVP, Julio Bujer, quienes respaldan el esfuerzo y la dedicación del personal vial en cada distrito de la provincia, fortaleciendo el compromiso con la seguridad y la transitabilidad de las rutas santacruceñas”, indicaron en un comunicado.

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