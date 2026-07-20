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Santa Cruz enfrentará el episodio de frío más intenso del año, según el Informe Meteorológico N° 041/2026 difundido al mediodía de este lunes por la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP). El fenómeno afectará a gran parte del territorio santacruceño con heladas severas, importantes acumulaciones de nieve y un marcado descenso de las temperaturas.

De acuerdo con el Departamento de Meteorología y Climatología, dependiente de la Dirección de Telecomunicaciones y Servicios Internos, un profundo centro de baja presión que actualmente avanza por el océano Pacífico con trayectoria noroeste-sudeste impactará en la costa chilena entre la noche del miércoles 22 y la madrugada del jueves 23 de julio.

La interacción con un sistema de alta presión ubicado sobre el Atlántico Sur favorecerá el ingreso de aire húmedo al continente, incrementando de manera significativa la probabilidad de lluvias y nevadas. El pronóstico anticipa nevadas de intensidad débil a moderada en gran parte de la provincia, con las mayores acumulaciones previstas para el sector noroeste.

Las localidades de Los Antiguos y Perito Moreno concentrarán los registros más elevados de nieve entre la mañana y las primeras horas de la tarde del jueves 23. Durante el viernes 24 de julio, las precipitaciones persistirán en forma de nieve y, de manera gradual, se transformarán en lluvia en las zonas de menor altitud y en la franja costera.

Descenso térmico y heladas severas

El informe destaca que los modelos numéricos de predicción ratifican la continuidad de temperaturas extremadamente bajas. Aunque durante el jueves 23 podría registrarse un leve aumento de las mínimas, las máximas difícilmente superarán los 0 °C en la mayor parte de Santa Cruz, consolidando el período de aire frío más intenso y prolongado de 2026.

Estas condiciones favorecerán heladas persistentes y de fuerte intensidad, con rápida formación de hielo y escarcha sobre la calzada, especialmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana, lo que incrementará considerablemente el riesgo para la circulación vehicular.

Mejora gradual hacia el fin de semana

A partir del viernes 24 de julio, el ingreso de una masa de aire más templada desde el noreste permitirá una recuperación paulatina de las temperaturas. Como consecuencia, disminuirá la probabilidad de nevadas y las precipitaciones tenderán a presentarse en forma de lluvia, principalmente sobre la franja del litoral atlántico.

Recomendaciones

Frente a este escenario, la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) recuerdan que el uso de cadenas resulta obligatorio para transitar por las rutas nacionales y provinciales de Santa Cruz durante la temporada invernal, especialmente cuando las condiciones meteorológicas son adversas.

Además, las autoridades recomiendan extremar las precauciones al conducir, reducir la velocidad ante la presencia de nieve, hielo, escarcha, niebla o visibilidad reducida, consultar el estado actualizado de las rutas antes de iniciar un viaje y evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor enfriamiento o mientras se registren las nevadas más intensas.

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