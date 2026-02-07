Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Faltando más de un mes para que concluya el periodo de inscripción para ingresantes 2026, la secretaria General Académica de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), Mg. Margarita Vera, realizó un balance sobre el avance del proceso y confirmó que ya se registraron casi 1600 preinscripciones a través del aplicativo on line disponible en preinscripcion.unpa.edu.ar, el primer paso para quienes buscan iniciar una carrera en la casa de altos estudios.

“En este momento, tenemos casi 1600 preinscripciones”, indicó la secretaria, quien recordó que hasta el 13 de marzo permanecerá abierto el periodo de inscripción para ingresar a las cerca de 40 carreras que la UNPA dicta a través de sus cuatro unidades académicas – ubicadas en Caleta Olivia (UACO), Puerto San Julián (UASJ), Río Turbio (UART) y Río Gallegos (UARG)-, los cibereducativos con sede en las restantes localidades de Santa Cruz y en la ciudad de Río Grande y el Centro de Universidades Nacionales de El Calafate (CUNEC).

Del total de preinscripciones registradas hasta el momento se desprende que la apertura de la Licenciatura en Enfermería en la UACO tuvo gran aceptación, siendo una de las carreras más elegidas, al igual que en las sedes San Julián y Río Gallegos, que ya contaban con esta oferta. En la UART, una de las carreras más demandadas es la Licenciatura en Trabajo Social.

Psicopedagogía, las tecnicaturas y las ingenierías también están registrando una consideración destacada en la preferencia de quienes buscan iniciar estudios superiores en Santa Cruz en este 2026 y otro dato que se desprende de la preinscripción es la elección de las carreras que se dictan en modalidad a distancia.

“En enero no cerramos el formulario de preinscripción y tuvimos muchas consultas, que fueron respondiéndose a medida que las recibimos, así que continuamos con el formulario on line y ya estamos esperando que la gente pueda completar los requisitos y llevar los papeles a la unidad académica o cibereducativo más cercano, es importante aclarar que el proceso finaliza con la entrega de la documentación en formato físico en nuestras sedes”, agregó Vera.

Por otra parte, recordó que los requisitos son dorso y frente del DNI, foto carnet y título de nivel medio o constancia que acredite su culminación y aclaró que los egresados recientes de Nivel Medio “tienen que presentar certificado de título en trámite y si deben asignaturas, tienen tiempo para rendir y adjuntar la documentación hasta el mes de septiembre”.

“Los invitamos a que vengan a ser parte de la UNPA, que nos elijan. Es una universidad que está en todo el territorio; no necesitan desplazarse grandes distancias para poder estudiar, así que es una oportunidad para aprovechar las oportunidades que brindamos en este contexto tan difícil”, expresó finalmente la secretaria general académica.

La Propuesta Académica 2026 está conformada por tecnicaturas, profesorados, licenciaturas e ingenierías distribuidas en 14 escuelas: Administración y Economía, Enfermería, Sistemas e Informática, Educación, Turismo, Trabajo Social, Ciencias Básicas y Exactas, Recursos Naturales, Ingeniería y Prevención de Riesgos, Historia, Comunicación, Letras, Psicopedagogía y Geografía, Ordenamiento Territorial y Geoinformación.

Por más información de las carreras se puede visitar propuestaacademica.unpa.edu.ar