Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El acto fue presidido por el director general regional norte, José Augusto Britos, acompañado por el comisario inspector Fidel Alejandro Gutiérrez, jefe del Departamento Subdirección General Regional Norte; el comisario Misael Ayala, jefe de la División Unidad Operativa Caminera Ramón Santos; el comisario inspector Gustavo Cerezo, de Caleta Olivia; el comisario Jorge Rubén Castillo, jefe de Comando Patrulla; el subcomisario Ángel Eduardo Sánchez, jefe de la División Comisaría Primera; y la subcomisaria Romina Alejandra Alfaro, jefa a cargo de la División Comisaría Segunda.

Este sábado, desde las 11 horas, se llevó adelante un acto conmemorativo en la Seccional Segunda de Policía al cumplirse 20 años del asesinato del comisario post mortem Jorge Alfredo Sayago. La ceremonia incluyó formación del personal, izamiento del pabellón nacional, colocación de ofrendas florales en la capilla que lleva su nombre.

También participaron el oficial principal René Ricardo Zambrana, segundo jefe del Gabinete Criminalístico Las Heras; el oficial principal Darío González, jefe de la División Cuartel N.º 11 local; y el inspector David Villagra, a cargo de la División de Investigaciones, junto a numerosos oficiales y suboficiales de distintas áreas operativas.

En representación del ámbito judicial estuvieron presentes el fiscal Fabio Ariel Candia, el juez de Faltas Eduardo Bizama y el juez de Paz Martín Paz. Asimismo, asistieron autoridades del Honorable Concejo Deliberante, entre ellas las concejales Romina Trotta y Constanza Pacheco Vera.

Durante las palabras conmemorativas, el locutor oficial relató los hechos ocurridos en febrero de 2006, al recordar que en la madrugada del 7 de febrero de ese año el entonces oficial Jorge Alfredo Sayago falleció a raíz de un violento ataque perpetrado por un grupo de manifestantes en la parte externa de la Seccional Segunda.

Colocación de ofrendas florales en la capilla que lleva el nombre del comisario post mortem Jorge Sayago. Foto: Jorge Bilbao – La Opinión Austral.

El locutor indicó que “todo se inició en las últimas horas del lunes 6 de febrero, cuando cerca de las 23:30, y por orden judicial, personal policial detuvo al dirigente petrolero Mario Navarro, quien encabezaba una protesta iniciada el 23 de enero, al margen del gremio, con reclamos vinculados a un aumento en el mínimo de ganancias y la anulación de determinados descuentos. La manifestación había derivado en cortes sobre la Ruta Provincial N.º 43, el acceso a la planta de YPF, y también sobre las rutas 16 y 18”.

Tras la detención, un centenar de manifestantes marchó hasta la Seccional Segunda exigiendo la liberación del dirigente, produciéndose un fuerte enfrentamiento con el personal policial que custodiaba la dependencia. De acuerdo al relato oficial, los manifestantes arremetieron contra la comisaría y los efectivos, utilizando fuerza física, palos, piedras, barretas de hierro y armas de fuego, en un episodio de extrema violencia que tuvo como desenlace fatal el asesinato del comisario post mortem Jorge Alfredo Sayago, caído en cumplimiento del deber.

La palabra del comisario inspector José Britos

Finalizado el acto, el comisario inspector José Britos dialogó con La Opinión Austral y remarcó el valor institucional y humano de la fecha. “Es un día triste, pero también muy importante para la historia de la Policía. No dejamos de recordar la pérdida de la vida de un compañero en acto de servicio. Ojalá que hechos así no se vuelvan a repetir y que todo se solucione mediante la paz y el diálogo”.

En ese sentido, subrayó que el crimen de Sayago marcó un antes y un después dentro de la fuerza y destacó la necesidad de preservar la memoria institucional. “Nunca habíamos tenido un mártir conocido dentro de la institución. Por eso es importante mantener viva la memoria y apostar siempre a la paz social”.

En un plano personal, Britos recordó el vínculo que lo unía al comisario post mortem Jorge Sayago, con quien compartió su formación policial. “Fue mi compañero de promoción. Ingresamos juntos a la escuela de policía en 1999 y egresamos en 2001. En esos años se genera un lazo muy fuerte, somos como una familia”.

El comisario inspector José Britos dialogó con La Opinión Austral y remarcó el valor institucional y humano de la fecha. “Es un día triste, pero también muy importante para la historia de la Policía. No dejamos de recordar la pérdida de la vida de un compañero en acto de servicio.

También evocó el impacto que tuvo la noticia en aquel momento. “Cuando ocurrió el hecho yo estaba trabajando en Caleta Olivia. Esa madrugada nos enteramos y fue un dolor muy grande, tanto para quienes lo conocimos como para toda la institución”.

Finalmente, explicó por qué intenta estar presente cada año en el homenaje. “Siempre trato de hacerme un tiempo para venir, esté donde esté. Hoy me toca hacerlo como director regional norte, pero el sentimiento es el mismo. La Policía no se olvida de sus mártires”.

La Policía de Santa Cruz volvió a reafirmar su compromiso con la memoria de sus caídos, el respeto por la vida y la búsqueda de la paz social como camino para la resolución de los conflictos. Foto: Jorge Bilbao – La Opinión Austral

A veinte años del asesinato, la Policía de Santa Cruz volvió a reafirmar su compromiso con la memoria de sus caídos, el respeto por la vida y la búsqueda de la paz social como camino para la resolución de los conflictos, en un homenaje que reunió nuevamente a la familia policial y a la comunidad de Las Heras en torno al recuerdo del comisario post mortem Jorge Alfredo Sayago.

Leé más notas de La Opinión Austral