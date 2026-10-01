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Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) recibirán en diciembre el segundo medio aguinaldo del año junto con su haber mensual correspondiente a ese mes. Aunque el valor definitivo se conocerá a finales del año, la reciente actualización permite establecer una proyección preliminar sobre la base de los ingresos vigentes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó mediante la Resolución 284/2026 un incremento del 1,66% aplicable en octubre, calculado en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto informado por el Indec. Con este ajuste, la jubilación mínima quedó fijada en $435.748,51.

Tomando de manera transitoria este haber como referencia , el 50% correspondiente a la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) se ubicaría en $217.874,26. La sumatoria de ambos conceptos arrojaría un total bruto de $653.622,77 para los titulares de la categoría mínima.

Sin embargo, desde el organismo previsional aclararon que estas cifras operan estrictamente como un cálculo estimativo inicial. El monto final sufrirá modificaciones debido a que todavía restan aplicarse los incrementos mensuales correspondientes a noviembre y a diciembre.

El mecanismo de actualización de los haberes se rige por el Decreto 274/2024, el cual estipula una movilidad atada a la evolución inflacionaria que reporta mensualmente el Indec. Por este motivo, el valor exacto del aguinaldo quedará supeditado a los índices que se difundan durante los próximos meses.

A esta liquidación final se le podría adicionar el pago del bono extraordinario previsional, una asistencia cuyo mantenimiento en diciembre aún debe ser ratificado formalmente por las autoridades del Poder Ejecutivo, tratándose de un concepto liquidado de manera independiente.

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