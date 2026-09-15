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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos para la Prestación por Desempleo, destinado a un grupo específico de beneficiarios que podrán recibir un monto de $383.800 entre el 22 y el 28 de septiembre.

Este beneficio se encuentra dirigido de forma exclusiva a los trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo o finalizaron su vínculo laboral bajo condiciones que se ajusten a la normativa previsional vigente.

Para acceder a la asistencia, los postulantes deben haber quedado sin empleo debido a un despido sin causa justificada, la finalización de un contrato de trabajo, el cierre o quiebre de la empresa empleadora, o bien por una renuncia basada en motivos justificados.

Además, el organismo previsional exige el cumplimiento de requisitos específicos vinculados a la trayectoria laboral registrada. En el caso de trabajadores permanentes, se requiere un mínimo de seis meses de aportes efectuados en los tres años anteriores a la pérdida del empleo.

Para los trabajadores eventuales o de temporada, las condiciones establecen la acreditación de al menos doce meses trabajados en los últimos tres años, sumado a un período superior a los noventa días laborados durante el último año previo a la solicitud.

Cuánto cobro por la Prestación por Desempleo

El monto de la Prestación por Desempleo no es igual para todos los beneficiarios, ya que se calcula de acuerdo con la remuneración que percibía el trabajador antes de quedar desempleado.

La normativa establece que el beneficio equivale al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador durante los seis meses anteriores al cese laboral.

En todos los casos, la prestación tiene límites:

Monto mínimo: $191.800.

Monto máximo: $383.800.

¿Cuándo cobro la asistencia para desempleados de la Anses?

El piso equivale al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente en septiembre, mientras que el tope corresponde al 100% de ese salario.

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

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