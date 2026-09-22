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Los beneficiarios de las Asignaciones Familiares (SUAF) de Anses recibirán un aumento en octubre de 2026, de acuerdo al régimen de movilidad vigente por ley.

Este incremento será del 1,7%, cifra calculada a partir de la inflación informada por el Indec para agosto.

Además de los nuevos montos, también se actualizarán los topes de ingresos que determinan quiénes pueden acceder a las prestaciones y quien quedarán excluidos a partir del décimo mes del año.

Asignaciones familiares en octubre 2026

Asignación Familiar por Hijo

Primer rango de ingresos: $78.304

Segundo rango: $52.821

Tercer rango: $31.949

Cuarto rango: $16.487

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

Primer rango: $254.943

Segundo rango: $180.358

Tercer rango: $113.829

Asignaciones de pago único

Nacimiento: $92.862

Adopción: $555.181

Matrimonio: $139.041

Asignación por Cónyuge

$19.333

El monto total que percibe cada familia depende de los ingresos declarados ante Anses. A medida que aumenta el ingreso del grupo familiar, el monto de la asignación por hijo se reduce de forma progresiva.

En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, el beneficio requiere una autorización previa del organismo y no está alcanzado por el tope máximo general del grupo familiar.

Cuáles son los nuevos topes de ingresos de las Asignaciones Familiares

Junto con el incremento de octubre, también se actualizarán los límites de ingresos para acceder al sistema de asignaciones familiares. Cómo quedaron los nuevos topes:

Ingreso individual máximo: $3.209.863

Ingreso máximo del grupo familiar: $6.419.726

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