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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el esquema de haberes jubilatorios en septiembre. El nuevo cuadro tarifario contempla una actualización en los montos prestacionales que permitirá a un sector de los beneficiarios del sistema previsional percibir ingresos cercanos a los $500.000.

La suba responde a la aplicación de un incremento del 2,1% sobre la base de los ingresos del sector. A partir de este ajuste, el haber mínimo garantizado se fija en $428.591,22 para los titulares que cumplan con los requisitos normativos del organismo.

En el supuesto de que el Poder Ejecutivo confirme la continuidad del bono extraordinario en $70.000, los jubilados del piso prestacional alcanzarán una suma bruta total de $498.591,22 durante el noveno mes del año.

Este refuerzo está destinado principalmente a equiparar la pérdida de capacidad de compra en los escalafones más bajos de la escala previsional. Los beneficiarios de la prestación mínima cobrarán la totalidad del monto complementario. Para los jubilados cuyos ingresos superen el haber base fijado por el Estado, el sistema prevé la asignación de un suplemento proporcional. La liquidación de este concepto decrece en la medida en que la prestación principal escala hacia el tope establecido.

De confirmarse el valor máximo del bono, los titulares con un haber mensual de $440.000 recibirán un adicional de $58.591,22. Por su parte, quienes cuenten con una asignación de $450.000 percibirán un plus de $48.591,22.

Cuándo cobran los jubilados en septiembre

Jubilados de la mínima

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 14 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

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