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El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, definió el cronograma de pagos de septiembre de 2026 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar.

La liquidación de los haberes comenzará el martes 8 de septiembre y se extenderá de forma progresiva según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los titulares.

Durante el noveno mes del año, la AUH tendrá un aumento del 2,11 %, porcentaje ajustado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con esta recomposición, el monto bruto de la prestación alcanzará los $154.031 por cada hijo.

No obstante, el haber efectivo percibido por las familias será inferior al total debido al mecanismo de retención aplicado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El organismo liquida mensualmente el 80 % de la asignación y retiene el 20 % restante de manera preventiva.

El haber mensual cobrado de forma directa por cada hijo ascenderá a $123.221,55, en tanto que los $30.809,45 remanentes quedarán acumulados en el sistema de la seguridad social. La suma retenida se acreditará una vez que el titular presente la Libreta de la AUH, documento que certifica el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad requeridos por el programa.

A la prestación base de la AUH se adicionará la liquidación de la Tarjeta Alimentar, el programa de asistencia nutricional que para el período de septiembre mantendrá sin modificaciones los importes vigentes del mes previo.

El monto consolidado que percibirán los hogares varía en función de la cantidad de hijos a cargo. Para los titulares con 1 hijo, el ingreso ascenderá a $195.471,55, compuesto por $123.221,55 de la AUH neta y $72.250 del haber alimentario.

En el caso de las familias compuestas por 2 hijos, el depósito acumulado alcanzará los $359.742,10, suma que engloba $246.443,10 correspondientes a la asignación neta y $113.299 por la prestación nutricional.

Por su parte, los beneficiarios que registren 3 hijos percibirán una suma final de $519.089,65, resultado de la suma de $369.664,65 de la AUH neta y $149.425 provenientes de la Tarjeta Alimentar.

Para los hogares con 4 hijos, la liquidación unificada se ubicará en $642.311,20, valor que comprende $492.886,20 de la asignación directa y $149.425 de asistencia alimentaria. La normativa del programa establece que el tope tope del subsidio de la Tarjeta Alimentar equivale al tramo asignado para 3 o más hijos.

De manera complementaria, la Anses aplicará una suba del 2,11 % sobre el monto del Complemento Leche, beneficio integrado al Plan 1000 Días destinado a la nutrición infantil. Con dicho incremento, la asignación trepará a $58.098 por cada hijo de hasta 3 años de edad.

El cronograma de pagos para los DNI terminados en 0 iniciará el martes 8 de septiembre, continuando con la terminación 1 el miércoles 9, la terminación 2 el jueves 10 y la terminación 3 el viernes 11.

El esquema continuará el lunes 14 de septiembre para los DNI finalizados en 4, el martes 15 para la terminación 5, el miércoles 16 para los terminados en 6, el jueves 17 para el número 7, el viernes 18 para la terminación 8 y concluirá el lunes 21 con los documentos finalizados en 9.

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