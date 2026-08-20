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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 2,11% en septiembre y reajustará los límites de ingresos para poder acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Este aumento del tope de ingresos modifica la franja de trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios que quedan habilitados para percibir las asignaciones. El organismo previsional estableció que el parámetro máximo del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) ascenderá a $6.314.897 mensuales.

A la par, el tope máximo individual permitido para cualquiera de los integrantes de la unidad familiar se fijará en $3.157.449 al mes.

Junto con la reestructuración de las bandas salariales, el esquema prestacional incluye una actualización de los montos a liquidar. La cifra asignada varía de manera inversamente proporcional al tramo de ingresos registrado por la suma de la unidad familiar.

Las familias encuadradas en el primer tramo de ingresos recibirán un importe mensual de $77.025 por cada hijo y en el concepto de asignación prenatal. Este haber constituye el valor más alto previsto en la escala general de liquidaciones ordinarias.

En tanto, para los grupos familiares ubicados en las escalas subsiguientes, los haberes fijados por el organismo serán de $51.958 para el segundo tramo, $31.427 para el tercer tramo y $16.217 para el cuarto tramo.

La readecuación de haberes y topes se efectuará de forma automática en las liquidaciones correspondientes al noveno mes del año. Los titulares deberán contrastar sus haberes declarados frente a los nuevos pisos reglamentarios para corroborar si mantienen el derecho a percibir la prestación.

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