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El Gobierno, junto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), ratificó la implementación de un nuevo aumento en los haberes de jubilados y pensionados para agosto de 2026. La medida se confirmó tras el último índice de precios al consumidor provisto por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La disposición será formalizada en los próximos días a través la publicación de un decreto que contará con las firmas del presidente Javier Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.

Mientras se aguarda la publicación oficial de la nueva norma, el organismo continúa con la liquidación del calendario de pagos de julio, el cual incluye los haberes actualizados bajo el esquema anterior junto con la asignación de un refuerzo económico para los sectores de menores ingresos.

El aumento previsto para el octavo mes del año no se limitará únicamente a jubilados y pensionados. El porcentaje de incremento también se aplicará sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las liquidaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que corresponde a los trabajadores bajo relación de dependencia.

Aumento para jubilados y pensionados en agosto 2026

La base del cálculo para el incremento de agosto 2026 quedó establecida en un 1,9%, cifra que responde a la variación mensual del índice de inflación correspondiente a junio, según la metodología de movilidad que actualiza mensualmente los haberes previsionales en función de las variables macroeconómicas oficiales.

Con la aplicación de este porcentaje, el haber mínimo de jubilación se elevará desde los $411.989,33 vigentes en el período previo hasta alcanzar los $419.817,13 en el mes de agosto.

Asimismo, se confirmó la continuidad del pago del bono extraordinario, un adicional no remunerativo destinado a compensar el poder adquisitivo, establecido desde el inicio de la presidencia de Milei en un valor de $70.000. Al consolidar ambos conceptos, los beneficiarios que perciben el haber mínimo garantizado recibirán un total de $489.817,13 durante el próximo mes.

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