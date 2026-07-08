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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el nuevo calendario de pagos correspondiente al séptimo mes del año, el cual incluye incrementos y topes para la asignación de sumas extraordinarias.

En julio, el organismo mantendrá el bono extraordinario, aunque el acceso estará condicionado por el nivel de ingresos de cada titular. Esta segmentación determina que un sector de los beneficiarios quedará excluido del cobro de cualquier compensación adicional.

Jubilados: quiénes cobrarán el bono extraordinario en julio

La suma adicional dispuesta para este período incluye a los jubilados que perciben los haberes más bajos del escalafón.

Asimismo, la normativa vigente extiende este beneficio a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), prestación destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los aportes necesarios para la jubilación ordinaria.

Finalmente, el esquema incorpora a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC). Esta categoría abarca los subsidios estatales otorgados por razones de vejez, invalidez o a madres con siete o más hijos a cargo, quienes carecen de amparo previsional formal.

El valor de la asignación complementaria se fijó en un máximo de $70.000 para aquellos titulares que perciban el haber mínimo garantizado por ley. Este grupo recibirá la totalidad del aporte.

Para los beneficiarios cuyos ingresos mensuales superen el piso de la escala salarial previsional, la reglamentación establece un sistema de liquidación proporcional. En estos casos, se transferirá una suma equivalente a la diferencia necesaria para equiparar el monto total de $481.787.

Por el contrario, las normativas fijaron un límite de exclusión. Los pasivos que registren ingresos mensuales consolidados que superen el tope de $481.989 quedarán exceptuados de recibir cualquier tipo de subsidio extra en sus cuentas durante el mes en curso.

En tanto, el techo que restringe el acceso al beneficio surge de la adición del haber mínimo jubilatorio vigente, establecido en $411.989,33, y la totalidad de los $70.000 correspondientes al bono.

Con estas actualizaciones, la base previsional determina que la jubilación mínima alcance los $411.989,33 netos. Al consolidarse el pago extra completo, los beneficiarios ubicados en el escalón más bajo de la pirámide percibirán un total de $481.989,33.

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