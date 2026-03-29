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El Gobierno nacional anunció el inicio de la inscripción para el programa de Becas Progresar 2026. A través de la publicación de la Resolución 172/2026 en el Boletín Oficial, se establecieron los requisitos a cumplir, las fechas de convocatoria y los montos de la prestación económica.

El monto de la asistencia se fijó en $35.000 mensuales para todas las modalidades del programa. Este valor se acredita a través de cuentas bancarias o billeteras virtuales declaradas por los titulares al momento de la inscripción.

La convocatoria se organiza mediante un cronograma de fechas diferenciado según el nivel educativo. Para la línea de finalización de la educación obligatoria, que abarca los niveles primario y secundario, el plazo para completar el formulario de inscripción se extiende desde el 27 de marzo hasta el 14 de abril inclusive.

En el caso de la educación superior (carreras terciarias, universitarias y Progresar Enfermería), el periodo habilitado para la postulación comienza el 6 de abril y finaliza el 30 del mismo mes.

La permanencia en el programa está sujeta al cumplimiento de la regularidad académica. Los beneficiarios deben acreditar su asistencia a las instituciones educativas y cumplir con los objetivos para cada nivel. El incumplimiento de estas condiciones deriva en la suspensión automática del pago mensual.

La inscripción se realiza exclusivamente de manera virtual a través de los canales oficiales del programa. El sistema requiere la carga de datos personales, información sobre el grupo conviviente y la selección de la institución educativa donde el alumno cursa sus estudios.

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