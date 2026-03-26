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Los beneficiarios del sistema previsional cuentan con beneficios disponibles para optimizar el rendimiento de sus haberes. El programa “Beneficios ANSES” ofrece descuentos y reintegros en una red de comercios que abarca todo el país.

Esta iniciativa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está diseñada específicamente para jubilados y pensionados, quienes podrán acceder a descuentos que oscilan entre el 10% y el 15% en el rubro de alimentos, mientras que en categorías específicas como perfumería y artículos de limpieza, el beneficio puede ascender hasta el 20%.

La validación del beneficio se produce en el punto de venta al momento de efectuar el pago con la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria donde el titular percibe sus haberes previsionales de forma mensual.

El programa cuenta con una red superior a los 7.000 puntos de venta adheridos. Los usuarios pueden identificar los locales participantes a través del buscador disponible en el sitio web del organismo, filtrando la búsqueda por provincia, localidad o rubro específico.

En el segmento de las grandes cadenas de consumo masivo, las condiciones de los beneficios presentan variaciones técnicas según la firma. Supermercados como Disco, Jumbo y Vea aplican un 10% de descuento general, incluyendo el sector de carnicería, y elevan la cifra al 20% en productos seleccionados de higiene y cosmética, sin un límite máximo de reintegro.

Por su parte, entidades como Coto, La Anónima y las agrupaciones bajo las siglas Super CAS/FASA mantienen una política de bonificación del 10%. Al igual que en el caso anterior, estas cadenas no imponen topes al ahorro, lo que permite que el beneficio sea proporcional al volumen total de la transacción realizada por el jubilado.

Otras cadenas han optado por esquemas con topes de devolución por operación o por mes. Carrefour aplica un 10% de descuento sobre el total de la compra, con un límite de reintegro establecido en $35.000. En tanto, la cadena Día limita el beneficio a un máximo de $2.000 por cada transacción efectuada en sus sucursales.

En el caso de Changomás, el programa contempla un descuento del 10% con dos restricciones acumulativas: un límite de $1.000 por operación y un tope mensual de $15.000. Por el contrario, Supermercados Toledo se posiciona con una de las tasas de retorno más altas del mercado, ofreciendo un 20% de descuento en la totalidad de sus rubros sin restricciones de monto máximo.

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