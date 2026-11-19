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La presencia de Bill Gates en Ushuaia sorprendió a residentes y visitantes de la ciudad más austral del mundo. El cofundador de Microsoft fue fotografiado en la zona portuaria, donde permaneció durante buena parte de la jornada y habría realizado recorridos en helicóptero, según trascendió.

La imagen, que rápidamente comenzó a circular, lo muestra caminando por una de las pasarelas del puerto, con el canal Beagle como escenario. Vestido con un suéter oscuro y un abrigo sobre el brazo, Gates aparece acompañado por otro hombre mientras recorre el sector comercial del muelle, donde funcionan locales y puestos de recuerdos.

Su llegada no había sido anunciada públicamente y los detalles del viaje se mantienen bajo reserva. Hasta el momento, no se conoce quiénes integran su entorno durante la estadía ni cuál es la agenda que tiene prevista en Tierra del Fuego.

Entre las versiones que trascendieron, se menciona que el empresario tendría previsto realizar una salida de pesca en una estancia ubicada en las inmediaciones de Río Grande, aunque no se difundieron precisiones sobre el establecimiento ni la fecha de esa posible actividad.

La visita, además, tiene un antecedente: Gates ya había estado en Ushuaia en 2007. Tampoco es ajena a la región la presencia de embarcaciones vinculadas a grandes empresarios y figuras del mundo tecnológico. Uno de los casos más conocidos es el del Octopus, el megayate que perteneció a Paul Allen, cofundador de Microsoft y socio de Gates. La embarcación solía navegar por aguas australes y llamaba la atención por sus dimensiones y por los dos helicópteros que transportaba en cubierta.

Dos megayates y una coincidencia que alimenta las especulaciones

La llegada de Gates se produjo en simultáneo con la presencia en Ushuaia de dos embarcaciones vinculadas al empresario estadounidense Lorenzo Fertitta, conocido por haber sido propietario de la Ultimate Fighting Championship (UFC), junto con su hermano Frank, hasta la venta de la organización en 2016.

Una de ellas es el Lonian, un megayate de 87 metros de eslora construido en 2018 por el prestigioso astillero neerlandés Feadship. Su valor estimado ronda los 160 millones de dólares.

La embarcación se encuentra acompañada por el Hodor, un buque de apoyo de 66 metros construido por el astillero español Armón y botado en 2019. Se trata de una unidad conocida como shadow vessel o embarcación sombra, diseñada para acompañar a grandes yates y transportar equipamiento adicional, como helicópteros, lanchas rápidas, vehículos y elementos destinados a expediciones.

La coincidencia entre la presencia de Gates y la de estas dos embarcaciones despertó interrogantes sobre un posible vínculo entre ambas visitas. Sin embargo, no existe hasta ahora información oficial que confirme que el empresario tecnológico haya llegado a Ushuaia como invitado de Fertitta o que ambos compartan una misma actividad.

La capital fueguina es un punto estratégico para embarcaciones privadas y expediciones internacionales, tanto por su ubicación sobre el canal Beagle como por su conexión con los viajes hacia la Antártida.

Un puerto atravesado por el conflicto

La visita del magnate también se produce en un contexto particular para el puerto de Ushuaia, que atraviesa una situación institucional y laboral compleja.

El establecimiento se encuentra intervenido desde hace un año y el Gobierno nacional anunció que la medida continuará. A ese escenario se suman los piquetes y las protestas que tienen lugar en el sector portuario.

Por ahora, el paso de Bill Gates por el extremo sur del continente se mantiene bajo reserva. La fotografía tomada en el puerto constituye uno de los pocos registros públicos de su presencia en la ciudad y convirtió una visita sin anuncios previos en uno de los temas de mayor interés en Ushuaia.