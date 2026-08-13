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La ANSES aplicará un aumento en los haberes de jubilados y pensionados en septiembre. La medida se enmarca en el sistema de movilidad mensual, el cual establece actualizaciones sobre las prestaciones tomando como referencia la publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

La difusión de este indicador sobre julio está programada para este jueves 13 de agosto por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Las proyecciones elaboradas por consultoras privadas sitúan el porcentaje de inflación de julio en torno al 2%. Esta cifra coincide con las previsiones expuestas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado de manera periódica por el Banco Central de la República Argentina.

Otras estimaciones desarrolladas por analistas del sector privado marcan una fluctuación de precios para el mes de julio comprendida entre el 1,8% y el 2,1%. En función de estos parámetros, el ajuste de las prestaciones previsionales registraría un porcentaje cercano a dichos valores.

Anses: ¿Cómo quedaría la jubilación mínima en septiembre?

En caso de que el organismo confirme un registro inflacionario del 2%, el haber previsional mínimo —que en agosto se fijó en $419.775,93— pasará a $428.171,45 durante septiembre.

Asimismo, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) registraría un monto cercano a los $342.537,15. Por su parte, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez percibirían una suma aproximada de $299.720.

El mecanismo de actualización por movilidad funciona de manera independiente respecto de las asignaciones extraordinarias o refuerzos económicos. Debido a esto, la liquidación de un nuevo bono extraordinario dependerá de una disposición ratificada por las autoridades del Poder Ejecutivo.

En el supuesto de que el Gobierno resuelva mantener el pago del bono adicional en un valor de $70.000, la percepción total bruta para un beneficiario del haber mínimo alcanzaría aproximadamente los $498.171 durante el noveno mes del año.

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