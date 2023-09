La semana pasada, la directora de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, confirmó el descuento que Aerolíneas Argentinas les brindará a los jubilados con vigencia hasta el 30 de noviembre.

El mismo estipula el descuento especial del 20 % en pasajes y aplica tanto para el afiliado interesado como para algún acompañante beneficiario del mismo descuento. Abarca 39 destinos y sus más de 47 tramos operados por la aerolínea de bandera dentro del país.

Respecto al alcance del organismo y los beneficios, Pablo Ruiz, Jefe Regional Sur del ANSES, dialogó con Radio LU12 y detalló el impacto en nuestra provincia.

En principio, destacó el crédito para trabajadores activos que aportan al régimen previsional y que está disponible para los, aproximadamente, cuatro millones y medio de trabajadores en condiciones específicas.

Los requisitos para acceder a este crédito incluyen tener ingresos inferiores al límite del impuesto a las ganancias. El monto del crédito puede alcanzar hasta 400.000 pesos, con plazos de pago de 12, 24 o 48 cuotas y una tasa subsidiada del 50 %.

“El pasado sábado estuvimos en un operativo en la gran mayoría de las delegaciones del país, incluyendo aquí en Río Gallegos, en el cual se avanzó con la posibilidad de acceder a este tipo de créditos para las personas mayores, como sabemos que por ahí hay personas que tienen la dificultad de acercarse a nuestras oficinas por la mañana, tratamos de generar alguna instancia también de atención o por la tarde o mismos operativos los días sábados”, indicó sobre el trabajo en territorio.

Del mismo modo, mencionó los créditos para jubilados y pensionados que ya están en vigencia y continuarán disponibles. Al respecto, indicó: “En el caso de los créditos para personas activas, a diferencia del crédito para las personas jubiladas y pensionadas, se deposita sí o sí en una tarjeta de crédito, por eso las personas más allá de tener actualizada la base de datos también tienen que tener una tarjeta de crédito en la misma entidad bancaria que percibe el haber del salario, porque justamente este tipo de créditos está destinado en un 100 % a fortalecer y fomentar el consumo“.

A esto, se suma el bono de 37.000 pesos para aquellos jubilados que cobran hasta dos jubilaciones mínimas.

En otro tramo, dialogó sobre la moratoria para la jubilación que continúa en vigencia y que ha tenido un gran impacto positivo en la región.

Ruíz recordó que en 2001 se reconocía un año de aportes por cada hijo o hija, permitiendo que muchas mujeres madres accedieran a una jubilación, incluso si no habían completado los 30 años de aportes. “Con el nuevo plan de pago de deuda, esta inclusión se extendió no solo a mujeres madres, sino también a empleos informales y que no cumplían con los requisitos de aportes tradicionales. Además, se incluyó a mujeres que, por decisión personal o razones físicas, no habían tenido la posibilidad de ser madres” mencionó.

Indicó que “gracias a esta política de inclusión ha permitido que cerca de 2.000 personas se jubilen en Santa Cruz y accedan a beneficios adicionales, como la posibilidad de unirse a la obra social PAMI, que ofrece descuentos, medicamentos gratuitos y prestaciones médicas, mejorando la calidad de vida de los jubilados y sus familias”.