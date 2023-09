El Plan Procrear es una iniciativa del Gobierno Nacional que busca facilitar el acceso a la vivienda propia a través de créditos hipotecarios con tasa fija y plazos de hasta 30 años. El programa ofrece la posibilidad de comprar viviendas construidas en predios donde el Estado lleva adelante la urbanización, con una amplia variedad de tipologías y localizaciones en todo el país.

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat la fecha el próximo sorteo de viviendas, que se realizará el 21 de septiembre.

Cómo anotarse al sorteo Procrear 2023

Las personas interesadas en acceder al crédito hipotecario del programa Procrear deben completar el formulario de inscripción publicado en el sitio web oficial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Allí deberán elegir el predio y la tipología de vivienda que desean comprar, y declarar sus datos personales, familiares y laborales.

Para participar del sorteo, se deben cumplir una serie de requisitos generales, como no haber resultado beneficiado con planes de vivienda en los últimos diez años, no tener bienes inmuebles registrados a su nombre, tener entre 18 y 64 años, acreditar el estado civil declarado, presentar certificado de discapacidad en caso de corresponder, demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar entre 1 y 10 salarios mínimos vitales y móviles (SMVyM), demostrar continuidad laboral registrada de al menos 12 meses y no registrar antecedentes negativos en el sistema financiero.

Además, se podrán incluir solo un cotitular, que deberá estar unido por un vínculo de matrimonio, unión convivencial o unión de hecho. Para el caso de los participantes casados, el cónyuge será considerado cotitular automáticamente.

Procrear Joven: Una Propuesta Habitacional Innovadora

Bajo la denominación de “Procrear Joven” o “Procrear Destino Joven“, esta iniciativa gubernamental tiene como objetivo principal brindar acceso a la vivienda a jóvenes de 18 a 35 años. Una de las características más destacadas de este programa es su acceso a más de 70 predios en todo el país, lo que facilita la obtención de créditos hipotecarios para la compra de terrenos.

Los créditos que se otorgan a través de Procrear Joven son a tasa fija y con un plazo máximo de 30 años. Durante los seis primeros meses después de haber obtenido el préstamo, los pagos consistirán en un porcentaje del costo del terreno, que puede variar entre el 6% y el 25%.

Requisitos para acceder al Programa Procrear Joven

Para calificar a este programa, es necesario cumplir con ciertos requisitos:

Nacionalidad: Debes ser argentino. Documento de Identidad: Debes contar con el Documento Único de Identidad (DNI). Edad: Debes tener entre 18 y 35 años. Ingresos: Tus ingresos deben estar registrados, y no debes tener ninguna propiedad a tu nombre. Antigüedad Laboral: Debes contar con al menos 12 meses de antigüedad laboral. Independientes: Si eres trabajador independiente, es necesario contar con monotributo.

La inscripción al programa se realiza a través del sitio web oficial, donde encontrarás las bases y condiciones detalladas del programa. Esta es una oportunidad única para que los jóvenes argentinos puedan dar un paso significativo hacia la adquisición de su propia vivienda con condiciones financieras ventajosas.