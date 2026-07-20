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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el aumento que impactará en el cobro de haberes del sistema previsional en agosto. El incremento establecido para este período se fijó en un 1,9%, aplicándose de manera lineal sobre todas las prestaciones coordinadas por el organismo estatal.

Con la aplicación de esta suba, el haber mínimo jubilatorio será de $419.827,12 en el séptimo mes del año. Esta cifra constituye el umbral inferior de ingresos que percibirán los beneficiarios con aportes plenos o regularizados mediante moratorias vigentes.

La actualización impacta también en los instrumentos de asistencia social como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas mayores de 65 años sin los aportes requeridos. El nuevo importe de la PUAM será de $335.861,70 para las liquidaciones de agosto.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC), que comprenden las coberturas por Invalidez y Vejez, registrarán una readecuación. A partir del nuevo ciclo, los beneficiarios de esta categoría percibirán una asignación base de $293.327,00.

Cronograma de pagos Anses para agosto

El cronograma de pagos diseñado por la Anses comenzará el próximo 10 de agosto. La asignación de turnos informada por el organismo previsional se gestionará de manera escalonada, tomando como criterio el dígito final del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

Finalmente, el organismo procederá a realizar las liquidaciones correspondientes con la incorporación plena de los nuevos valores informados.

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