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La Anses oficializó el aumento de la Asignación por Adopción para agosto de 2026. Esta medida se enmarca dentro de las prestaciones de pago único que integran el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), el cual se incrementará un 1,9%.

El mecanismo de actualización mensual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En esta oportunidad, el organismo previsional aplicó el porcentaje inflacionario registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de junio, fijado en un 1,9%.

ANSES: Aumentan las prestaciones de la SUAF

A partir del marco regulatorio establecido por el Plan de los Mil Días, se extendió el universo de destinatarios que pueden acceder a la Asignación por Adopción. De esta manera, el subsidio no se limita a los trabajadores registrados bajo el esquema SUAF, sino que también incluye a los sectores vulnerables que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Para la liquidación de la prestación, la normativa de Anses estipula que los haberes se rigen por la tabla de montos vigentes al momento de la firma de la sentencia judicial de adopción. Esta disposición se aplica de forma estricta, independientemente de la fecha efectiva en la que el beneficiario formalice la carga administrativa de la solicitud.

El valor de la Asignación por Adopción aumentará el próximo mes. El monto de la prestación se elevará de los $515.930 en julio a la suma fija de $525.732 a partir de agosto 2026.

Dentro de la categoría del SUAF, la cobertura de este pago único alcanza de manera selectiva a trabajadores bajo relación de dependencia en el sector privado y público, beneficiarios del sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), veteranos de la Guerra de Malvinas que perciban pensiones de honor y personas que se encuentren en el padrón de la prestación por desempleo.

Por el contrario, se excluye a otros sectores del sistema de seguridad social. Quienes pertenezcan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), como es el caso de jubilados y pensionados, al igual que aquellos contribuyentes inscriptos bajo el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributistas), no se encuentran habilitados para percibir este beneficio particular.

El acceso al cobro por parte de los trabajadores del SUAF está condicionado por los topes de ingresos del grupo familiar. El límite máximo de ingresos acumulados para el núcleo familiar es de $6.185.012,07, en tanto que el tope máximo permitido para cada integrante de forma individual se fijó en $3.092.506,04.

En lo que respecta a los beneficiarios de la AUH y de la Asignación por Embarazo para Protección Social, el requisito de admisibilidad radica en la simultaneidad de las prestaciones. Los solicitantes deben haber tenido un estado activo de cobro de dichas asignaciones durante el mes calendario en el cual se dictó el fallo judicial de la adopción.

La gestión del trámite administrativo se puede realizar a través de dos canales oficiales habilitados por el organismo: de forma presencial en las Unidades de Atención Integral (UDAI) de la Anses, sacando un turno previo, o a distancia utilizando la plataforma digital de Atención Virtual con la Clave de la Seguridad Social.

Para el inicio del expediente, los adoptantes deben presentar de manera obligatoria el Documento Nacional de Identidad (DNI) de los padres y del menor adoptado, la partida de nacimiento actualizada y el testimonio original o copia certificada de la sentencia judicial de adopción. El plazo legal para realizar la presentación se extiende desde los dos meses hasta los dos años posteriores a la fecha de la resolución judicial.

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