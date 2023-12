Doce estudiantes de colegio de La Boca fueron imputados por "amenazas agravadas" contra compañeras

Doce estudiantes del Colegio San Juan Evangelista, del barrio porteño de La Boca, fueron imputados por el delito de “amenazas agravadas” por mensajes que enviaron en un chat con intimidación de secuestro y abuso sexual contra alumnas, informaron fuentes judiciales, mientras en la escuela se realizan capacitaciones y se abrieron espacios de escucha para abordar la problemática de manera integral.

El titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, Mauro Tereszko, se apersonó hoy en el colegio para recabar datos y notificar las medidas restrictivas dictadas a los imputados, que se trata de una restricción perimetral para que los imputados no puedan acercarse a las estudiantes afectadas, informaron a Télam fuentes del Ministerio Público Fiscal porteño.

Además, la carátula con la que se investiga la causa se modificó de “amenazas” a “amenazas agravadas”, en referencia al artículo 149 bis del Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.

La Dirección del Colegio San Juan Evangelista tomó conocimiento hace dos semanas de un chat entre alumnos donde se intercambiaron mensajes “altamente ofensivos y con contenido de violencia de género”, informaron a Télam desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

Los chats amenazantes fueron revelados por la usuaria @afterglowflor en la red social X (exTwitter) quien indicó: "Me escribieron para que cuente una situación que está pasando en el colegio San Juan Evangelista de La Boca, donde un grupo de varones de cuarto año estaban planeando secuestrar y violar a algunas de sus compañeras. Voy a dejar los chats abajo, pero dejo acá la advertencia de que son bastante fuertes", escribió en un posteo que para este martes tiene 4,7 millones de visualizaciones.

Ante los hechos, el Colegio activó el Protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia de género y discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género o su expresión.

La escuela también comunicó la situación ante el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Ministerio de Educación, al tiempo que separaron preventivamente del establecimiento a los estudiantes implicados, “garantizando su continuidad escolar al ofrecer un dispositivo remoto para la definición de las instancias de acreditación y promoción de los aprendizajes”, indicó la cartera educativa.

"Nuestra labor en este tema es brindarles soporte con todas las herramientas que tiene el Consejo a requerimiento del Ministerio para trabajar en tareas de concientización con capacitaciones, talleres a disposición de toda la comunidad educativa de esa escuela", informaron a Télam desde el Consejo.

El Colegio también pidió orientaciones a sus asesores institucionales y a la organización no gubernamental “Grooming Argentina” para realizar un abordaje integral de la problemática.

Desde la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP) del Ministerio de Educación porteño se brindó apoyo institucional al realizar una reunión con el equipo directivo y con los docentes “para brindar un espacio de escucha y se delinearon criterios y recursos para el manejo de la situación”, sostuvieron fuentes del Ministerio.

Además, en conjunto con las autoridades del instituto convocaron a las familias de los jóvenes identificados hasta el momento como autores de los hechos a una reunión individual junto a sus hijos. (Télam)