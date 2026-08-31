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El Gobierno nacional confirmó la asignación de un bono extraordinario destinado a los sectores de menores ingresos del sistema previsional que depende de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La medida quedó fija mediante el Decreto 824/2026, publicado en el Boletín Oficial. La normativa cuenta con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La medida establece la acreditación de un refuerzo financiero de hasta $70.000 que se abonará durante septiembre, junto con un aumento del 2,1% ajustada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de julio. Con la aplicación de este incremento y la suma adicional extraordinaria, la jubilación mínima ascenderá a un total de $498.591.

El beneficio alcanzará a los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben Pensiones No Contributivas (PNC).

El esquema de liquidación prevé el otorgamiento del monto completo de $70.000 únicamente para aquellos haberes correspondientes al piso mínimo fijado en $428.591.Para quienes perciban un monto superior a la base mínima, la suma adicional se calculará de forma proporcional hasta completar el tope máximo garantizado de $498.591.

Fechas de cobro del bono para jubilados

El extra se acreditará en la misma fecha y lugar de cobro que Anses fijó para los haberes. El calendario de pagos confirmado quedó establecido del siguiente modo:

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 14 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

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