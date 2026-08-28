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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el cronograma de acreditación de pagos de septiembre 2026 para jubilados y pensionados. Los depósitos de haberes comenzarán el martes 8 de septiembre.

A la par de la confirmación del calendario, se oficializó el incremento correspondiente a la fórmula de movilidad vigente. Sin embargo, resta la definición del Poder Ejecutivo respecto a la ratificación o suspensión del bono extraordinario.

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones previsionales registrarán un incremento del 2,1% en el noveno mes del año. Esta actualización responde al dato de inflación del mes de julio difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El esquema de movilidad actual determina reajustes mensuales referenciados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos períodos anteriores. Con la aplicación de este porcentaje, el haber mínimo pasará de los $419.775,93 cobrados en agosto a una cifra cercana a los $428.591 en septiembre.

Anses: ¿Habrá bono extraordinario para jubilados en septiembre?

El cobro del refuerzo económico de $70.000 aún no fue confirmado para septiembre. Para que el monto adicional se liquide, el Gobierno debe firmar un decreto.

En los períodos anteriores, la resolución oficial fijó un tope de $70.000 destinado a los titulares con ingresos más bajos. En caso de ratificarse la medida bajo los mismos parámetros, un jubilado que perciba la prestación mínima alcanzaría un ingreso total aproximado de $498.591.

Fechas de cobro de jubilados en septiembre 2026

A la espera de una confirmación sobre el bono, los jubilados y pensionados ya pueden consultar cuándo recibirán sus haberes de septiembre.

Para jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, las fechas previstas son:

DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.

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