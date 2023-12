Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La diálisis es un procedimiento médico que consiste en eliminar artificialmente las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre, especialmente las que quedan retenidas a causa de una insuficiencia renal.

Según datos de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA) en Argentina hay 30.000 personas que dependen de ese procedimiento para poder vivir. “La demora que están teniendo las empresas que nos proveen los insumos en comercio exterior vienen hace un par de meses”, señaló el nefrólogo Jorge Abdala, presidente del ente nacional, en diálogo con La Opinión Austral.

En ese contexto, detalló que se reunieron con el Ministerio de Salud de la Nación, Comercio Exterior y las tres empresas para señalarles el problema. “Ellos tomaron nota, pensábamos que lo iban a solucionar y se fue liberando a cuenta gotas“, indicó.

“Llega un momento que los insumos para diálisis no puede faltar, es decir, con uno que te falte no podés hacer diálisis. Así que se agudizó la semana pasada, cuando las empresas nos notifican que tienen stock hasta mediados de diciembre, principios de enero. Y de ahí, Dios nos ayude“, aseveró Abdala con preocupación.

“Espero que antes de ese tiempo se resuelva el problema porque se suma que están entrando nuevas autoridades y no están, porque vos hablás y no te atienden. Entonces se complica por eso también”, agregó.

Señaló que, por ejemplo, habitualmente y más allá de esta situación particular, no cuentan con grandes stocks, por lo general tienen stock para un mes estimado. “No son muchas empresas, son cuatro o cinco empresas que proveen para los 30.000 pacientes que están en diálisis en Argentina. Y medianamente fue equilibrado, en eso no tuvimos nunca problema”, describió.

Seguidamente, señaló el titular, comenzaron a tener problemas para el ingreso de los insumos. “La cuestión es la falta de dólares. No están pagando a las empresas para que puedan traer los productos, ese es el problema. Y eso nos repercute directamente porque un auto importado vos podés esperar un mes, dos meses, pero para hacer una diálisis, no, es inmediato”, indicó.

En las provincias

Consultado por las provincias del interior, Abdala indicó: “Nosotros en nuestra red de cargos de la Confederación tenemos 180 centros que están distribuidos en todo el país y es parejo eso, internamente por ahí cuando ha habido faltantes, acudimos a los centros más importantes que tienen más stock que los más chicos y tratamos de hacerles llegar material a los que van gastando”, explicó.

Sin embargo, aseveró, “esto tiene sus limitaciones porque también esos centros grandes cuando hay problemas generales se van consumiendo su stock, por eso no está fácil mantenerlo en el tiempo a esto. Por lo tanto, necesitamos un golpe de timón que cálculo lo darán las nuevas autoridades”.

Sobre este punto, el titular de la CADRA, indicó que no han mantenido diálogo aún con la gestión entrante a nivel nacional: “No sabemos quién va a Salud. Estamos trabajando para que no nos falte el insumo, sea quien sea que nos pueda dar una mano, yo creo que eso es lo más importante. Pero vemos que no solo diálisis tiene problemas”.

Sobre el registro de 30 mil pacientes, Abdala explicó que “es un registro oficial porque está en el INCUCAI, quizás lo que está más mal en el interior es más difícil porque se suma el traslado de la mercadería y el traslado de los pacientes también, es decir, tienen otros costos”.

Para cerrar, Abdala indicó que, al momento, “hicimos visible este problema, cuando me mandaron la notificación la empresa de insumos se lo mandé inmediatamente a la ministra de Salud, pero no se está resolviendo, y menos con Comercio Exterior porque, en teoría, van a sacarlo, entonces esa nebulosa en la que estamos en el medio es muy peligrosa y los pacientes están en el medio”.

En Santa Cruz

El ministro de Salud de la provincia, Claudio García, abordó esta problemática sobre el escenario en la provincia. En diálogo con La Opinión Austral señaló: “En el orden nacional hay algunas cuestiones que están faltantes. Nosotros dentro de lo que es la provisión del hospital y de donde tenemos diálisis, Río Gallegos, Caleta Olivia, Puerto Deseado, estamos bien. Pero sí, en el orden nacional había algunos planteos de algunos sectores con respecto a algunos elementos que son importados”.

En principio, describió, “nosotros estamos bien, pero sí hay algunos sectores de la Argentina que estaban haciendo algún planteo, es lo que habitualmente se maneja en stock, no tenés un stock para un año, tenés para uno o dos meses”.

El ministro de Salud santacruceño dio detalles del panorama.

Seguidamente, mencionó que “hoy la gran mayoría de los prestadores de la Argentina tienen para dos meses o para un mes y medio, pero no saben qué es lo que va a pasar a mediados de enero“. En otro tramo, agregó: “Hay determinados sectores que, al ser insumo importado dependiente y al no haber una política clara en lo que respecta a la salud y cómo va a ser el posicionamiento del gobierno entrante, es lo que genera lógicamente mucha incertidumbre en los pacientes que están dializados y en los prestadores”, explicó.

En Santa Cruz, para tener un panorama, hay entre ocho y diez puestos de diálisis en el Hospital de Río Gallegos, entre seis y ocho en Caleta Olivia, cuatro en Puerto San Julián y cuatro en Puerto Deseado, recientemente inaugurado, además de la parte privada.

“La lógica indica que no se puede parar la cantidad de personas que hay en diálisis o que requieren algún tipo de medicamento importado, que solamente se obtiene a partir del comercio exterior. En la provincia nosotros no tenemos falta de insumos y dada las características de nuestra aparatología y al ser prestadores nacionales deberían estar garantizados“, cerró el ministro.