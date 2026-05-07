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La Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó que el brote de hantavirus detectado en un crucero que zarpó desde Ushuaia represente el inicio de una nueva pandemia similar al Covid-19. La advertencia surgió luego de la confirmación de contagios y muertes vinculadas al buque MV Hondius, que realizó un recorrido por Sudamérica.

“Esto no es el próximo COVID, pero es una enfermedad infecciosa grave”, afirmó Maria Van Kerkhove, directora de preparación para epidemias y pandemias de la OMS, durante una conferencia de prensa realizada este miércoles.

La especialista remarcó que el virus no se comporta como el SARS-CoV-2 y explicó que la transmisión ocurre de manera diferente. “No es el SARS-CoV-2. No es el inicio de una pandemia de COVID-19. Se trata de un brote que se produjo en un barco”, señaló.

La OMS confirmó cinco casos y monitorea posibles nuevos contagios

Según informó el organismo internacional, hasta el momento se confirmaron cinco casos de hantavirus relacionados con el crucero, aunque otras informaciones sanitarias elevan el número de contagios detectados a ocho personas, con tres fallecidos.

La directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove, durante una rueda de prensa celebrada en 2023.

La OMS indicó que podrían aparecer más casos debido a que el período de incubación del hantavirus puede extenderse hasta seis semanas.

Las autoridades sanitarias precisaron que varios pacientes fueron evacuados a Cabo Verde, Alemania y Países Bajos, mientras que otro diagnóstico se confirmó en Suiza luego del regreso de un pasajero a su domicilio.

Además, permanece bajo observación una azafata de vuelo que tuvo contacto con una de las víctimas durante una escala en Sudáfrica. Si se confirma el diagnóstico, sería el primer caso detectado fuera del crucero en una persona que no viajó en la embarcación.

El foco de investigación apunta a un viaje por Argentina, Chile y Uruguay

La OMS investiga el posible origen del brote y puso el foco en un recorrido de observación de aves realizado por un matrimonio neerlandés antes de embarcar en Ushuaia.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general del organismo, explicó que ambos turistas habían recorrido zonas de Argentina, Chile y Uruguay donde circula la variante Andes del hantavirus, asociada a ciertos roedores silvestres.

“Antes de embarcar en el crucero el 1 de abril, el matrimonio viajó a lugares donde está presente la especie de rata conocida por transmitir el virus Andes”, indicó.

Las autoridades argentinas reconstruyen los movimientos realizados por la pareja durante los últimos meses para determinar el posible punto de exposición al virus.

Qué diferencia al hantavirus del Covid-19

Desde la OMS insistieron en que el comportamiento epidemiológico del hantavirus es distinto al del coronavirus.

Van Kerkhove explicó que el contagio requiere “contacto cercano e íntimo” y recordó que el virus tiene un origen zoonótico asociado principalmente a roedores infectados.

“El hantavirus no es covid, no es gripe, se propaga de manera muy diferente”, sostuvo.

También destacó que el brote permanece localizado en un entorno controlado como el crucero y que los pasajeros cumplen medidas preventivas como el uso de barbijos, aislamiento en cabinas y tareas de desinfección.

La portavoz de la Unión Europea, Eva Hrncirova, reiteró que el riesgo para la población europea “sigue siendo bajo” según la información disponible hasta el momento.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es una enfermedad viral cuyo reservorio natural son ciertos roedores silvestres. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas provenientes de excrementos, saliva u orina de animales infectados.

En casos menos frecuentes, también puede producirse transmisión por mordeduras o arañazos.

En Argentina circulan principalmente dos especies: Andes y Laguna Negra. La variante Andes, presente en el sur del país, tiene una particularidad que la diferencia de otros hantavirus: puede transmitirse entre personas en determinadas circunstancias.

La enfermedad puede provocar el síndrome pulmonar por hantavirus, que comienza con síntomas similares a un cuadro gripal o gastrointestinal, como fiebre, dolores musculares, vómitos y diarrea.

Con el avance del cuadro pueden aparecer complicaciones respiratorias severas. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la mortalidad puede alcanzar cerca del 38% en los cuadros pulmonares.

Confirmaron un nuevo caso en Bariloche

En paralelo al brote del crucero, las autoridades sanitarias de Río Negro confirmaron un nuevo caso de hantavirus en Bariloche.

Se trata de un hombre de 45 años que permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Zonal Ramón Carrillo.

El jefe de Epidemiología del centro de salud, Rodrigo Bustamante, informó que el paciente ingresó con fiebre, dolores corporales, vómitos y diarrea. Luego de los estudios correspondientes, los médicos confirmaron el diagnóstico positivo.

Actualmente recibe asistencia con oxígeno y permanece estable bajo monitoreo permanente.

Las autoridades activaron el protocolo sanitario y aislaron preventivamente a familiares directos mientras esperan resultados complementarios para determinar si el contagio ocurrió en Bariloche o durante un viaje reciente realizado por el paciente.

Bustamante recordó que los primeros síntomas del hantavirus pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias o gastrointestinales y señaló que la variante Andes requiere seguimiento epidemiológico por la posibilidad de transmisión entre personas.