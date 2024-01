Horóscopo de la semana del 22 al 28 de enero de 2024

Horóscopo del lunes 22 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Buscan equilibrar sus gastos y poder darle algo de margen para tratar de ahorrar. Los comienzos con buena aspectación, día laborioso con muy buen ánimo. Momento de color: amarillo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Activan el trabajo con nuevos tintes creativos y focalizados. Es un lunes con precisiones y con buena aspectación para movimientos económicos. Momento de color: verde puro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Dan significado a cuestiones internas que les ocurren y que a veces uno niega. Día interesante en el plano espiritual y emocional. Crecimiento, ampliación. Momento de color: violeta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Obligaciones a cumplir en este día en el que tendrán que manejar su paciencia y tenacidad. Desafíos y oportunidades que se presentarán. Decisión. Momento de color: verde manzana.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Buscan soluciones que les darán mayor tranquilidad en el plano de las actividades. Hay asuntos del corazón que los tienen preocupados, no se alarmen, nada pasa. Momento de color: lima.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Reciben buenas noticias que refieren a lo financiero y que no esperaban. Es importante concurrir a reuniones tanto sociales como laborales. Propuestas. Momento de color: cian.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos lunes con implicancias emocionales altas dados acontecimientos en el plano afectivo que los enaltecerán. Alivio e ilusión. Colorean su amor. Momento de amor: granada.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Acceden a nuevas posibilidades de realizar negocios por conversaciones que les interesarán con personas que conocen. Compás de espera en el amor. Momento de color: maíz.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Visión positiva en sus aspiraciones laborales. Afilan su mirada y profesionalizan más sus capacidades. Responsabilidad. Amor con intencionalidad nueva. Momento de color: rosa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día con algo de nostalgia y sensación de cansancio. A veces vemos todo negro, pero un solo rayo de luz blanca se logra iluminar. Respiren hondo y vivan. Momento de color: plateado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Es importante tomar medidas más rápidas respecto a sus finanzas. Promesas que se cumplen y nuevos caminos que se abren. Concentración y dinamismo. Momento de color: anaranjado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Lectura nueva respecto a ciertas actitudes o costumbres que tienen y que no son positivas. Concientizar y poder desterrar las cosas que nos hacen mal. Momento de color: amatista.

Horóscopo del martes 23 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Gustarán de sentir que el trabajo en equipo los ayuda. La cordialidad siempre es beneficiosa. Día con mucha emoción en el plano afectivo, logran consolidar propuestas. Momento de color: rosa.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Expectativa por poder llegar a buen término en gestiones, conversaciones, trámites, firmas. Día con mucho movimiento. Posibilidad de encuentros sociales. Momento de color: amarillo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Se prueban con mucho éxito en cuanto a sus conocimientos y aptitudes que serán premiadas y reconocidas. Avances que los llenan de satisfacciones. Momento de color: dorado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Se mueven energías que ayudarán a consolidar nuevas cosas que les interesa que ocurran en sus vidas. Conexión Cielo-Tierra indiscutible. Día que expande. Momento de color: plateado.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Mucho incentivo para aprovechar esta jornada que les ofrece mucha lucidez y espontaneidad carismática para llevar a cabo sus asuntos de la jornada. Premiación. Momento de color: coral.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Día con ánimos que se levantan aún poniendo resistencia. A veces sin darnos cuenta, nos acostumbramos a vibrar mal o tristes sin resultados buenos. Innovación. Momento de color: sol.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos tengan en cuenta en este día que no todo se da cuándo y cómo queremos. Aprender a asumir la realidad desde el optimismo es la clave. Momento de color: anaranjado brillante.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Carisma suficiente como para poder llevar a cabo sus actividades sobre todo en negociaciones y diálogos importantes. Plenitud de energía, armonía. Momento de color: zafiro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Necesidad de diálogo en el plano afectivo. Organizan su día como para darle tiempo a sus propósitos. Innovación de concepto y significación. Momento de color: magenta.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Centellean sus luces intelectuales en este día interesante que les dará buenas posibilidades en todos los planos de sus vidas. Agradezcan siempre. Momento de color: avellana.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos para organizar sus diligencias y compromisos deberán armarse de paciencia y de lucir sus mejores intenciones. Frescura y novedad. Momento de color: azul brillante.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Promisorias conversaciones de su interés que los coloca en un sitio mental harto positivo. La mejor opción es siempre la buena predisposición y la sonrisa. Momento de color: turquesa.

Horóscopo del miércoles 24 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Elegirán hacer las cosas con un poco más de pausa en lugar de terminar cada día con ese agotamiento mental y físico que da infelicidad. Profundizan diálogos en pareja. Momento de color: azul.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sienten que van a poder quedarse con sus proyectos encaminados pero que deberán dejar de lado algunas cosas. El esfuerzo siempre es válido. Prosperidad. Momento de color: granada.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Hay nuevas sugerencias para poder ir mejorando en sus métodos laborales. Creatividad y entusiasmo. Posibles invitaciones sociales que los distenderán. Momento de color: violeta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Disminuyen sus nervios en este día más calmo en el que sienten que también cansa ver las cosas desde una mirada ansiosa. Claridad. No dejen de hacer actividad física. Momento de color: verde.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Sensación de vacío al sentirse sin comprensión o lejanía. Siempre revisar las actitudes sobre todo las nuestras propias, hace que mejoremos en todo. Momento de color: celeste.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Probabilidades de llegar a concretar compras, ventas, alquileres, firmas importantes. Día para organizarse y sumar incluso alguna salida reconfortante. Momento de color: lila.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos con un miércoles algo tensionado por respuestas que no esperaban al reclamar sus cosas. Cierren capítulos innecesarios e intrascendentes. Valoración. Momento de color: perla.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Evacúan dudas que los mantenían con cierta tensión en el plano de las actividades. Horizontes distintos y motivación para buscar. Camino abierto. Momento de color: amarillo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Continuidad de actividades con el entusiasmo necesario como para poder planificar de manera más firme. El corazón con estabilidad. Momento de color: manzana roja.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Dudas en el plano financiero, despejen conceptos y sigan adelante. Llamados del corazón para poder encontrar el verdadero rumbo. Momento de color: manzana verde.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sienten que especulan con sus propósitos. Revisen qué sería verdadero y aparten lo falso. Creer en el otro es importante, y que cada uno sea responsable. Momento de color: tornasolado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Se preguntan internamente por sus asuntos emocionales y afectivos. Es importante la reflexión y el poder de decisión va a aparejado para poder estar mejor. Momento de color: malva.

Horóscopo del jueves 25 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) La palabra fracaso sáquenla de sus bocas y pensamientos. El error o el que a veces las cosas no se den, tiene que ver también con crecimiento interior. Crean en ustedes. Momento de color: agua.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Intensidad en el plano afectivo en este miércoles en el que van por más siguiendo su inteligencia emocional y sentimientos. Aumento de optimismo en todo sentido. Momento de color: malva.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día para finalizar trámites, reclamos, movimiento de papeles, firmas, conversaciones y entrevistas. En sus espíritus lugar para poder sentir más compañía. Momento de color: magenta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sienten la necesidad de poder conectarse con personas que les hacen bien. Amistad y compañía que les alegra el alma. Placidez y sosiego en este miércoles sano. Momento de color: rosa.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) A veces sienten mucha presión incluso en sus sientes por el modo que tienen de tomarse la responsabilidad. Trabajen su emocionalidad y relajen sus cuerpos. Momento de color: púrpura.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Natural y livianos hoy estarán virginianos para poder hoy hacer su día. Celebraciones internas por cosas que esperan se den. Esperanza. Jornada de concreciones. Momento de color: fucsia.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Buenos comienzos en el plano de las actividades. Aperturas, nuevos empleos con muy positiva energía. No teman tomar decisiones en el plano afectivo. Momento de color: aguamarina.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Reuniones con mucho augurio y resultandos más que esperados en todos los planos. Es un día en el que sienten que pueden más. Confianza propia. Momento de color: dorado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagacidad y mucha lucidez que presentarán con facilidad en reuniones, entrevistas, negociaciones. Preguntas internas y ganas de más paz. Momento de color: coral.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Tendencia en este día a entristecerse. Procuren alejar los malos pensamientos y conectarse con las bellas cosas que les pasan. A todos nos ocurre. Momento de color: verde bosque.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Como buenos acuarianos hay una sensación de aburrimiento y de ganas de lograr más cosas y distintas. Siéntense a pensar bien y avancen. Creatividad. Momento de color: azul eléctrico.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Se ven bien en sus espejos internos, dándose cuenta que la conexión con ustedes mismos es vital. Expectativas con citas o invitaciones sociales. Avances. Momento de color: oro.

Horóscopo del viernes 26 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Ordenan mejor sus pensamientos en esta jornada lúcida y muy activa de manera positiva. Logros y soluciones que les darán felicidad. Autoestima alta y tranquilidad. Momento de color: azul acero.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Tranquilidad manifiesta en el ámbito laboral, con mucha compenetración y compañerismo que cada vez van descubriendo más. Sociabilidad y salidas que les gustan. Momento de color: maíz.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Ganas de retomar vínculos que por motivos desconocidos se silenciaron. Saber que hay Ley Universo y que todo es cuando tiene que ser. Libertad de elección. Momento de color: lila.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Verán aparecer propuestas nuevas en el plano de las actividades. Entusiasmo y creatividad a flor de piel. Asumen y corrigen miedos y los enfrentan. Liberación. Momento de color: oliva.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Día con definiciones y nuevas pautas en el ámbito laboral. Hay necesidades internas que desean poder satisfacer obteniendo la energía necesaria para lograrlo. Momento de color: aguamarina.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Salida de situaciones que les generaban cierta incertidumbre y nervios. Éxito escalonado en el plano de las actividades gracias a sus esfuerzos y conocimientos. Momento de color: cian.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos sintiendo la cercanía de personas que les interesan. No teman buscar más, en intentar o probar sabiendo que lo más importante es el amor. Momento de color: rosado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Ganas de tener mayor compromiso en sus actividades dadas las buenas señales que obtendrán. El éxito depende siempre de nosotros mismos. Conocimiento. Momento de color: azul.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Objetivos saludables en el plano de las actividades. Sensaciones nuevas en el plano afectivo por nuevos contactos sociales que les interesan. Amplitud. Momento de color: amarillo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día viernes con calidez afectiva e invitaciones sociales que les darán nuevos contactos que les atraerán. Luminosidad intelectual y seducción. Momento de color: anaranjado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) las equivocaciones no debieran interpretarse como fallas tremendas. Aprender a ver lo bueno en cada situación que vivamos. El estandarte es la esperanza. Momento de color: menta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Llenan casilleros en el plano de las actividades despejando dudas y complementando soluciones. Altitud espiritual con amparo propio que les da fortaleza. Momento de color: magenta.

Horóscopo del sábado 27 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día provechoso para lograr mejor comunicación. Enlazan contactos y vinculan relaciones que serán promisorias. Aumento de optimismo y alegría. Momento de color: dorado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Aumento de simpatía ante personas que les interesan taurinos. No vacilen en hacer propuestas invitando o conversando para llegar a lo que esperan. Momento de color: frutilla.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sienten que hace mucho tiempo que están con asuntos en sus espaldas y que les pesan. Evalúen y decidan para poder regenerar y aprovechar mejor la vida. Momento de color: fucsia.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Expectativas en este sábado en el que desearían poder pasarlo con quienes más quieren estar. Aprovechen lo que se les dé, todo es aprovechable para estar bien. Momento de color: malva.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Tintes coloridos y simpatía plena ante personas que llegarían a las vidas de quienes estén sin pareja. Asumen la libertad de poder abrir puertas y de probarse. Momento de color: verde lima.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Aumento de posibilidades de terminar con entredichos con personas de su entorno. Abran sus corazones y propongan mejorar los vínculos. Momento de color: carmesí.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Moderación en el plano familiar que llega de la mano del mismo entorno que propone pasarla mejor. Hay exceso de emocionalidad, aporten su mejor parte. Momento de color: lila.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sábado que les propone hacerse eco de sus propias ganas de estar bien conociendo gente o saliendo a pasear. Posibilidades de reencuentros. Momento de color: uva.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Escuchan palabras que los repletan de energía y les da la imagen más sana de los vínculos. Descubrir que todos somos capaces de ser empáticos. Momento de color: canela.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Señales que captan por parte de quienes menos esperan. Es bueno dar tiempo y soltar situaciones hasta que vuelven con claridad y mejoría. Momento de color: almendra.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sienten que lo cotidiano los agobia un poco y salen de ustedes mismos esas ansias por tener ciertos cambios que sean para mejorar y disfrutar. Expectativas. Momento de color: rosa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Aspiraciones y esperanzas en el plano afectivo. Decir lo que nos gusta o esperamos es respetarnos y también respetar al otro. Sinceridad y apego. Momento de color: granada.

Horóscopo del domingo 28 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Estar listos para poder avanzar con ímpetu y convicción. Es bueno dar rienda consciente desde la madurez a las cosas que queremos nos ocurran. Persuasión. Momento de color: azul.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Pensar que no es fácil poder conciliar luego de determinados actos o entredichos, pues hagan lo que sientan pero dejando de lado la terquedad típica taurina. Momento de color: ónix.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos con un domingo con ganas de hacer cosas distintas, salidas inéditas, conocer gente nueva, poder tener un día libre de rutinas. Sensación libre. Momento de color: naranja dulce.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Se sinceran ante aquellos que esperan respuestas claras y concisas. Nueva etapa de sinceramiento que beneficiará a todos. Un domingo pensante y reflexivo. Momento de color: celeste.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Situaciones nuevas en el plano familiar que cobija y protege sus emociones en este día sensible o algo melancólico. Es sano conectarse con las emociones reales. Momento de color: blanco.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos compromisos familiares a pesar de tener cierto mal humor, modifiquen esa energía con más alegría y sonrisas plenas. Todo se soluciona. Momento de color: aguamarina.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Pónganse su mejor sonrisa y vayan a esas citas o invitaciones que tienen. A veces cuesta salir, pero es sano y necesario el intercambio o conexión con el otro. Momento de color: rosado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Con ganas de tener un domingo relajado, hay planes que surgen con amigos o personas con quienes les gusta pasar el tiempo. Alegría nueva. Momento de color: magenta.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Se estabilizan las emociones y buscan subsanar los roces que ocurren sin sentido con sus parejas o familiares. Siempre es mejor estar bien. Momento de color: malva.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Colores nuevos en sus retinas que les hacen ver una vida más relajada y con mayor soltura. La naturalidad nos hace valorar lo auténtico. Liberación. Momento de color: esmeralda.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Les dan consejos muy válidos en el plano afectivo. Tomen esas palabras como la opción más válida tal la sientan en sus corazones. Soluciones que llegan. Momento de color: verde bosque.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Se deciden por algo más promisorio y se sientan a plantearse las opciones que tienen ganas de probar realizar. Creer en uno es la base del éxito. Sorpresa. Momento de color: plateado. (Télam)