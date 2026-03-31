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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) detalló el calendario de pagos correspondiente al mes de abril para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales, según el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Para el cuarto mes del año, las prestaciones se incrementarán el 2,90%. El ajuste corresponde con la inflación medida durante febrero, de acuerdo a la normativa vigente que define el cálculo de los montos a cobrar.

¿Cuándo cobro?: Jubilaciones y pensiones

El pago de los haberes que no superen el monto mínimo comenzará el 10 de abril para los documentos terminados en 0. El cronograma continuará de forma sucesiva hasta el 23 de abril. Por su parte, los beneficiarios que perciben montos superiores a la mínima iniciarán sus cobros el 24 de abril (DNI 0 y 1), finalizando el 30 de abril con los documentos terminados en 8 y 9.

Fecha de cobro para asignaciones familiares y universales

La Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo (AUE) comparten fechas de liquidación. El proceso de pago se extenderá desde el 10 de abril hasta el 23 de abril.

En cuanto a la Asignación por Prenatal, el calendario es más acotado: se inicia el 14 de abril para documentos terminados en 0 y 1, concluyendo el 20 de abril. Respecto a la Asignación por Maternidad y las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción), el periodo de cobro para todas las terminaciones de DNI se extiende desde el 13 de abril hasta el 12 de mayo.

Pensiones No Contributivas y Desempleo: fecha de pago en Anses

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se abonarán en la primera quincena del mes. El inicio está previsto para el 10 de abril (DNI 0 y 1) y el cierre para el 15 de abril (DNI 6 al 9). Asimismo, las Asignaciones Familiares vinculadas a las PNC estarán disponibles para todos los beneficiarios desde el 10 de abril hasta el 12 de mayo.

Por otro lado, la Prestación por Desempleo se liquidará en la última etapa del mes. El cronograma dispuesto por ANSES fija el comienzo el 22 de abril para documentos finalizados en 0 y 1, mientras que el último grupo (DNI 8 y 9) percibirá el beneficio el 28 de abril.

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