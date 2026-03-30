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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos de los haberes correspondientes a abril de 2026. Según las disposiciones vigentes, las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 2,9%, cifra derivada de la fórmula de movilidad que ajusta los ingresos según el índice inflacionario del mes anterior.

A este incremento se añade la continuidad del bono de $70.000, destinado a los sectores que perciben los ingresos mínimos.

Debido al calendario oficial de esta semana, el cronograma de pagos se verá afectado por los feriados nacionales del 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) y el 3 de abril (Viernes Santo).

De este modo, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo iniciarán su calendario de cobro el viernes 10 de abril. El ordenamiento se regirá, como es habitual, por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los titulares.

Para el primer grupo de beneficiarios, el esquema previsto indica que los DNI terminados en 0 cobrarán el viernes 10, seguidos por los terminados en 1 el lunes 13. El cronograma continuará con los documentos finalizados en 2 el martes 14, en 3 el miércoles 15 y en 4 el jueves 16 de abril.

La distribución de pagos para este segmento se completará durante la semana siguiente. Los documentos terminados en 5 percibirán sus haberes el viernes 17, seguidos por los terminados en 6 el lunes 20, en 7 el martes 21, en 8 el miércoles 22 y, finalmente, los terminados en 9 el jueves 23.

En cuanto a los jubilados y pensionados cuyos ingresos superan el haber mínimo, ANSES concentrará los pagos en la última semana del mes. En estos casos, el cronograma agrupa dos terminaciones de DNI por jornada para agilizar el proceso de liquidación en las entidades bancarias.

Los beneficiarios con DNI finalizados en 0 y 1 tienen asignado el viernes 24 de abril. Los documentos terminados en 2 y 3 cobrarán el lunes 27, mientras que los finalizados en 4 y 5 lo harán el martes 28. El esquema cierra con los DNI 6 y 7 el miércoles 29, y los 8 y 9 el jueves 30.

Tras la aplicación del ajuste del 2,9%, la jubilación mínima quedó establecida en la suma de $380.319,31. Al sumar el bono de $70.000, el monto total a percibir por este grupo asciende a $450.319,31. Por su parte, el haber máximo del sistema previsional se ubicó en $2.559.188,80.

Otras prestaciones también reflejan la actualización: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se sitúa en $304.255,44 ($374.255,44 con el refuerzo), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) alcanzan los $266.223,52, llegando a los $336.223,52 si se incluye el bono completo.

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