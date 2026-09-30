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El Gobierno nacional confirmó los nuevos montos de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para octubre de 2026, a través de la Resolución 284/2026 de la Anses publicada en el Boletín Oficial.

La actualización dispuesta es del 1,66%, un porcentaje que responde a la fórmula de movilidad previsional vigente vinculada al índice inflacionario informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con este incremento, el haber mensual de la PUAM pasará de $342.906,56 a $348.598,81, lo que representa una variación positiva de $5.692,25 en comparación con el noveno mes del año.

Dado que la PUAM representa el 80% de una jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), su actualización se efectúa en forma mensual conforme al parámetro general de los haberes contributivos. A este importe se le sumará la continuidad del bono extraordinario de $70.000 ratificado por el Ejecutivo, por lo que los beneficiarios percibirán un haber bruto total de $418.598,81 durante octubre.

Si bien el refuerzo económico se mantendrá vigente amparado en las previsiones presupuestarias, el monto permanece invariable desde marzo de 2024, lo que genera una merma en su incidencia real frente a la evolución del costo de vida.

La PUAM está destinada de manera exclusiva a personas de 65 años o más que carecen de los aportes necesarios para acceder a una jubilación convencional, siempre que cumplan con los requisitos y no perciban otros beneficios previsionales.

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