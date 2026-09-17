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Las personas que poseen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pueden acceder a beneficios, coberturas de salud y facilidades de transporte. Mientras algunas medidas se aplican de forma directa, otras exigen gestiones específicas ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) u otros organismos competentes.

El organismo otorga la Asignación por Hijo con Discapacidad, un beneficio que elimina el límite de edad y suprime los topes máximos de ingresos del grupo familiar que rigen para las asignaciones ordinarias. Para su percepción mensual, la normativa exige contar con una autorización previa emitida por el ente previsional.

La cobertura incluye además la Asignación Universal por Hijo (AUH) con discapacidad y la respectiva Ayuda Escolar Anual. Esta última se abarca sin restricciones etarias cuando el beneficiario concurre a establecimientos de enseñanza oficial o especial, recibe asistencia de docentes particulares, asiste a talleres de formación laboral o realiza tratamientos de rehabilitación médica.

Asimismo, los titulares de la AUH por discapacidad perciben de manera complementaria la Prestación Alimentar. El esquema de pagos no contempla restricciones de edad para este sector, lo que diferencia el alcance de la asistencia en comparación con los beneficiarios sin discapacidad.

En el transporte, la normativa vigente desde junio de 2026 permite la asociación del CUD a una tarjeta SUBE registrada a nombre del titular. Esta vinculación opcional posibilita el uso gratuito del servicio en colectivos de jurisdicción nacional y formaciones ferroviarias, sin una fecha límite para realizar el trámite.

No obstante, el formato físico del certificado mantiene su validez jurídica. Los usuarios que opten por no digitalizar el documento mediante la tarjeta SUBE pueden continuar con su presentación presencial para obtener la gratuidad en los viajes autorizados.

El certificado también otorga el Símbolo Internacional de Acceso. Esta credencial faculta al portador para ejercer los derechos de libre tránsito y estacionamiento en espacios habilitados, conforme a las ordenanzas vigentes en cada municipio o jurisdicción provincial.

Para la circulación vehicular, el sistema contempla la exención de pago en peajes nacionales a través de la herramienta TelePASE. Este beneficio requiere la concurrencia de tres condiciones obligatorias: el CUD en vigencia, la identidad validada en la plataforma digital Mi Argentina y la vinculación del Símbolo Internacional de Acceso con el vehículo declarado.

En materia impositiva, la presentación del documento habilita la solicitud de exenciones en tributos municipales y patentes de automotores. La aplicación de estos descuentos queda sujeta a los regímenes normativos que establezca cada municipio o administración local.

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