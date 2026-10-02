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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el nuevo haber mínimo que percibirán los jubilados y pensionados a partir de octubre de 2026, tras aplicarse un incremento del 1,66%. Esta actualización abarca a todas las terminaciones de documento, desde el 0 hasta el 9, modificando únicamente la fecha de depósito según el calendario de pagos mensual.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el director ejecutivo de Anses, Guillermo Arancibia. Con este ajuste, la jubilación mínima se fijó en $435.748,51, mientras que el haber máximo ascendió a $2.932.174,85.

Asimismo, la normativa determinó los montos para otras prestaciones del sistema previsional, ubicando la Prestación Básica Universal (PBU) en $199.335,05 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $348.598,81.

El porcentaje de incremento responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto informado por el Indec, aplicando la movilidad mensual estipulada por el Decreto 274/2024.

Respecto al bono extraordinario, el monto oficial confirmado hasta el momento corresponde únicamente al haber base, mientras continúa a la espera de una definición oficial sobre la implementación de un bono extraordinario para octubre. De replicarse el esquema anterior que otorgaba hasta $70.000, los haberes mínimos alcanzarían un total de $505.748,51, una cifra sujeta a la publicación de la normativa específica.

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