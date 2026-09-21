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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció el cronograma de pagos y los montos correspondientes para los jubilados en octubre. Las actualizaciones se calcularán en función de la fórmula de movilidad vigente.

De este modo, la jubilación mínima será de 435.919,96 pesos en octubre, lo que representa un incremento del 1,7% en comparación con los 428.633,20 pesos percibidos en septiembre tras el ajuste del 2,11% ligado a la inflación de julio. La variación implica una suba aproximada de 7.300 pesos respecto al periodo previo.

Por su parte, la jubilación máxima del sistema previsional se elevará desde los 2.884.249,60 pesos vigentes en septiembre hasta 2.933.281,85 pesos en octubre, aplicando el mismo porcentaje de actualización. Los importes definitivos serán formalizados mediante la resolución oficial del organismo previsional.

En paralelo, persiste la incertidumbre sobre la continuidad del bono extraordinario de hasta 70.000 pesos que el Gobierno nacional otorgó a los sectores de menores ingresos durante septiembre. Hasta el momento no se oficializó su prórroga para el décimo mes del año.

De confirmarse la permanencia del refuerzo económico junto al haber mínimo actualizado, los beneficiarios alcanzados podrían percibir un ingreso total superior a los 505.919 pesos durante octubre.

Calendario de pagos de octubre 2026

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 13 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 19 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

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