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El Gobierno de Tierra del Fuego decidió extender una semana las vacaciones de invierno en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial debido a la ola de frío extremo que afecta a la región, con temperaturas mínimas que llegaron hasta los -7 °C.

La medida fue anunciada por el Ministerio de Educación fueguino y también contempla la realización de trabajos de mantenimiento e infraestructura en distintos establecimientos escolares durante el período adicional de receso.

El receso invernal se extenderá hasta el 31 de julio inclusive, por lo que docentes y alumnos tendrán una semana adicional sin actividad presencial.

Desde el Ministerio de Educación explicaron que la medida busca atender dos situaciones principales:

Las condiciones meteorológicas extremas que afectan a la zona durante este invierno.

La ejecución de trabajos de mantenimiento y mejoras edilicias en las escuelas.

Las obras permitirán avanzar con tareas destinadas a reforzar la seguridad, mejorar la funcionalidad de los edificios y garantizar mejores condiciones de habitabilidad antes del regreso de la comunidad educativa.

Cuándo vuelven las clases tras la extensión del receso

Con la modificación del calendario, el retorno a las escuelas quedó establecido para los primeros días de agosto.

La extensión de las vacaciones no implicará una reducción de la cantidad de jornadas escolares previstas para 2026, ya que las autoridades ajustaron las fechas de finalización del ciclo lectivo para recuperar la semana incorporada al receso.

Cómo queda el calendario escolar 2026

El nuevo cronograma establece cambios en las fechas de cierre para los distintos niveles educativos.

Nivel Inicial y Primario

Finalización de clases: 18 de diciembre.

18 de diciembre. Actividades institucionales y cierre del ciclo: hasta el 23 de diciembre.

Nivel Secundario

Finalización de clases: 4 de diciembre, en lugar del 30 de noviembre previsto originalmente.

4 de diciembre, en lugar del 30 de noviembre previsto originalmente. Período de acreditación de materias pendientes: del 9 al 22 de diciembre.

Este último tramo reemplazará al cronograma anterior, que estaba programado entre el 1 y el 17 de diciembre.

Además, las actividades institucionales del personal docente finalizarán el 23 de diciembre, cinco días después de la fecha establecida inicialmente.