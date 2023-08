Este miércoles aparecerá una luna llena en el punto más cercano a nuestro plantea, exactamente a 357.344 km de distancia. Una luna azul se refiere a una segunda luna llena que ocurre dentro del mismo mes y ocurre solo una vez cada dos años y medio.

La superluna azul del miércoles alcanzara su punto máximo a las 22:37 pm hora Argentina. Pero atención, no será azul. Se dice luna azul por una famosa expresión inglesa del siglo XVI, “once in a blue moon“, que hace alusión a algo que nunca (o rara vez) sucede.

La frase “once in a blue moon”, es una evolución de una expresión anterior, “once in a moon”, que hace referencia a un hecho que ocurría una vez al mes. Sin embargo, la frase no se refería al color de la luna, sino a algo raro o absurdo, como cuando los cerdos vuelan. El primer uso conocido de una forma de la frase con este sentido se encuentra en un folleto anticlerical, publicado en 1528 por William Roy y Jeremy Barlowe.

La frase adquirió su significado actual de, muy raramente, cuando se empezó a asociar con el fenómeno astronómico de la segunda luna llena en el mismo mes, algo que ocurre casi cada dos años y medio. La expresión se hizo popular gracias a la canción Blue Moon, escrita por Richard Rodgers y Lorenz Hart en 1934, que ha sido interpretada por muchos artistas famosos como Frank Sinatra, Elvis Presley, Billie Holiday, Ella Fitzgerald y Rod Stewart.

¿Por qué el fenómeno de hoy será tan especial?

Para comprender esto es necesario entender dos conceptos clave: superluna y luna azul.

Una superluna se presenta cuando la Luna está en su punto más cercano a la Tierra o cerca de él, al mismo tiempo en que está llena. Durante este evento aparece especialmente grande y brillante debido a que está más cerca de lo habitual.

Además, suelen tener un impacto en la Tierra provocando mareas más altas en los océanos, según la NASA. Las superlunas suelen ocurrir tres o cuatro veces al año.

La próxima vez que se produzcan dos superlunas en el mismo mes será en enero de 2037.

Por otro lado, una luna azul es el término que se usa cuando hay dos lunas llenas en un solo mes. Esto se debe a que el ciclo de la Luna es de 29,5 días, es decir, menor a la duración promedio de un mes. Con el tiempo esa brecha da como resultado una luna llena al inicio de un mes y luego aún quedan suficientes días para un ciclo completo que concluye con una segunda luna.

No todas las lunas azules son superlunas, lo que hace que la luna de hoy, 30 de agosto sea aún más excepcional. La próxima vez que se produzcan dos superlunas en el mismo mes será en enero de 2037.