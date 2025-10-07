Protegetuviaje.com lanza nuevas coberturas con asistencia médica internacional, eSIM y contratación 100% online Viajar es una de las experiencias más enriquecedoras que podemos vivir, pero también implica ciertos riesgos.

Imprevistos de salud, pérdida de equipaje o problemas con la documentación pueden convertir un viaje soñado en una pesadilla. Por eso, contar con un buen seguro de viaje es fundamental.

Protege Tu Viaje, consciente de estas necesidades, ha lanzado nuevas coberturas que incluyen asistencia médica internacional, una innovadora eSIM con datos móviles y un proceso de contratación 100% online, para que puedas disfrutar de tu aventura con total tranquilidad.

Descubre cómo estas nuevas opciones te brindan la protección y la conectividad que necesitas en cualquier parte del mundo.

¿Por qué es esencial un seguro para viaje?

Un seguro para viaje es mucho más que un simple trámite. Es una inversión en tranquilidad que te protege ante imprevistos que pueden surgir durante tu viaje. La verdad es que al viajar siempre pensamos en todo lo bueno que vamos a experimentar, pero hay que ser realista, es posible que surjan imprevistos.

¿Te imaginas enfermarte en un país extranjero y tener que afrontar costosos gastos médicos, o perder tu equipaje con todos tus documentos y pertenencias? Esto ocurre con más frecuencia de lo que piensas.

Un seguro de viaje te cubre en estas situaciones, brindándote la asistencia que necesitas para resolver estos problemas de la manera más eficiente y menos costosa posible.

Las nuevas coberturas de Protege Tu Viaje te ofrecen:

Asistencia médica internacional. Cubre gastos médicos, hospitalización, medicamentos y repatriación en caso de emergencia.

Cubre gastos médicos, hospitalización, medicamentos y repatriación en caso de emergencia. Pérdida de equipaje. Te indemniza por la pérdida, robo o daño de tu equipaje.

Te indemniza por la pérdida, robo o daño de tu equipaje. Retrasos o cancelaciones de vuelos. Cubre los gastos adicionales que puedas tener en caso de retrasos o cancelaciones de vuelos.

Cubre los gastos adicionales que puedas tener en caso de retrasos o cancelaciones de vuelos. Asistencia legal . Te brinda asesoramiento legal en caso de necesitarlo.

. Te brinda asesoramiento legal en caso de necesitarlo. Responsabilidad civil. Te cubre en caso de causar daños a terceros.

Asistencia al viajero: Conectividad global con la eSIM

Además de la cobertura médica internacional, esta empresa de asistencia al viajero ahora ofrece una eSIM gratuita con 1 GB de datos válidos por 7 días a todos los clientes que adquieran un plan Completo o Súper.

Esta eSIM te permite mantenerte conectado en múltiples países sin costos adicionales, facilitando la comunicación con tus seres queridos, la navegación por internet y el acceso a información importante durante tu viaje. La asistencia al viajero se ve reforzada con esta herramienta que brinda:

Conexión instantánea. Activa tu plan de datos de manera rápida y sencilla desde tu celular.

Activa tu plan de datos de manera rápida y sencilla desde tu celular. Cobertura internacional. La eSIM se conecta automáticamente a la red disponible en tu país de destino (consulta la lista de países compatibles).

La eSIM se conecta automáticamente a la red disponible en tu país de destino (consulta la lista de países compatibles). Olvídate de buscar tarjetas SIM locales y de cambiar chips físicos.

Información importante sobre la eSIM

Compatibilidad . Verifica si tu dispositivo es compatible con la tecnología eSIM antes de contratar el seguro.

. Verifica si tu dispositivo es compatible con la tecnología eSIM antes de contratar el seguro. Instalación. La instalación es sencilla tanto en Android como en iOS. Desde el Área de Clientes, haz clic en “instalar eSIM” y, con conexión WiFi, la configuración se realizará automáticamente.

La instalación es sencilla tanto en Android como en iOS. Desde el Área de Clientes, haz clic en “instalar eSIM” y, con conexión WiFi, la configuración se realizará automáticamente. Por el momento, no es posible recargar la eSIM. Si agotas tus datos o tu viaje dura más de 7 días, la eSIM dejará de funcionar.

Contratación 100% online: Simple y rápido

Contratar tu seguro de viaje es más fácil que nunca. Gracias a su plataforma online, puedes gestionar todo el proceso desde la comodidad de tu hogar, sin necesidad de papeleos ni desplazamientos. En pocos minutos, podrás comparar las diferentes coberturas, elegir la que mejor se adapte a tus necesidades y finalizar la contratación de forma segura y eficiente.

Cotiza y compara . Explora las diferentes opciones de cobertura y elige la que mejor se ajuste a tu viaje y presupuesto.

. Explora las diferentes opciones de cobertura y elige la que mejor se ajuste a tu viaje y presupuesto. Personaliza tu plan. Selecciona las fechas de tu viaje y la cantidad de personas que viajan contigo.

Selecciona las fechas de tu viaje y la cantidad de personas que viajan contigo. Paga de forma segura. Realiza el pago online a través de diferentes métodos de pago seguros y confiables.

Realiza el pago online a través de diferentes métodos de pago seguros y confiables. Recibe tu póliza al instante. Una vez finalizada la contratación, recibirás tu póliza de seguro en tu correo electrónico.

Flexibilidad y adaptabilidad a tus necesidades

Esta empresa de asistencia al viajero, ofrece planes flexibles que se adaptan a las necesidades de cada persona. Ya sea que estés planeando un viaje de negocios, unas vacaciones en familia o una aventura en solitario, encontrarás la cobertura perfecta para ti.

Además, la posibilidad de contratar el seguro online te permite hacerlo desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento.

Tranquilidad y seguridad en cada viaje

Con las nuevas coberturas de protegetuviaje.com, puedes disfrutar de tu viaje con la tranquilidad de saber que estás protegido ante cualquier imprevisto.

La asistencia médica internacional, la eSIM con datos móviles y la contratación 100% online te brindan la seguridad y la conec tus planes, contrata tu seguro de viaje y viaja con la confianza de que esta empresa de asistencia al viajero te acompaña en cada paso del camino.tividad que necesitas para vivir tu aventura al máximo.

No dejes que la incertidumbre arruine