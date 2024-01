Recomendaciones y datos útiles para diagramar el ascenso al cerro Champaquí

Cuándo se recomienda visitar el cerro Champaquí, por qué se sugiere hacer la travesía con guía de turismo y cuáles son los requisitos que las personas que quieran adentrarse en las sierras cordobesas deben poseer, son tres datos que deben evaluarse antes de emprender el viaje.

Juan Manuel Busaniche, guía y operador turístico de Córdoba, consideró que "se subestima mucho a las sierras de Córdoba" y contó a Télam que, sin embargo, es "una de las zonas donde la gente más se pierde".

En las sierras, los cambios de temperatura son muy abruptos, ocurren durante todo el año y no hay una época con mayor probabilidad de neblina; además, se debe considerar la crecida de los arroyos entre todas estas variables.

A esto, agregó Busaniche, que algunas pequeñas características del clima hacen que parezca de alta montaña, como la gran amplitud térmica y lo impredecible de las condiciones climáticas, dos características que exigen un buen "manejo de la gestión del riesgo", uno de los principales motivos por el que aconseja que los recorridos sean guiados.

En paralelo, si bien los caminos están marcados por momentos y el sendero tradicional de la cara este es uno de los más acondicionados, si la neblina baja o si llueve, deja de verse con facilidad y la gente fácilmente se pierde. Además, los campos que rodean el cerro Champaquí son privados y algunos solicitan permisos de acceso.

Quienes decidan subir a la cumbre deben tener principalmente aptitud y un pensamiento positivo, porque no importa cuán bien preparados estén, si decretaron que no pueden llegar a la cima, el recorrido será extremadamente difícil.

También deben tener una actitud física que permita sobrellevar jornadas de siete u ocho horas de caminata todos los días y no llevar peso de más, porque eso genera que "el cansancio se manifieste más rápido, la persona se fatigue de más, se generen accidentes y lesiones", remarcó Busaniche.

Históricamente, las temporadas altas en el turismo tradicional eran las bajas en el turismo alternativo y la mayor afluencia de gente en el cerro Champaquí se registraba entre septiembre y diciembre, pero la pandemia de coronavirus causó un cambio y la estacionalidad se rompió. Actualmente, se organizan excursiones durante la semana y en temporada baja.

La economía principal de los lugareños tiene que ver con la prestación de servicios básicos vinculados con la actividad turística del trekking, como alojamiento, gastronomía y traslado del equipamiento. Los locales producen su propio alimento, se reabastecen con sus propias granjas de cordero y cabritos, ingrediente principal de los exquisitos sabores locales.

"Es como en el origen, hay costumbres que nosotros perdemos, pero que se siguen manteniendo en las sierras. Además, todo sabe más rico porque tiene que ver con el esfuerzo, lo que costó llegar ahí", reflexionó Busaniche. (Télam)