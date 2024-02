La Inteligencia Artificial revoluciona la industria de Viajes y Turismo

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés), exhortó a las empresas del sector que adopten "con responsabilidad" las ventajas de la Inteligencia Artificial (IA), una tecnología que desempeñará un papel fundamental a la hora de ofrecer una experiencia de viaje mejorada, con recomendaciones personalizadas a cada viajero, y fundamental para promover la sostenibilidad con una gestión eficiente de los recursos, mediante el seguimiento y la minimización de los impactos ambientales

El reporte “Introduction to Artificial Intelligence (IA) Technology: Guide for Travel & Tourism Leaders”, es la primera parte de un informe completo sobre Inteligencia Artificial presentado por ese organismo junto a Microsoft, que resalta cómo la IA está preparada para redefinir los estándares de los viajes y el turismo.

Además de desempeñar un papel fundamental a la hora de ofrecer una experiencia de viaje mejorada, ahora y en el futuro, esta tecnología puede potenciar las recomendaciones personalizadas y las estrategias de marketing mediante el análisis de los datos de los viajeros, la optimización de las estrategias de precios a través de ajustes en tiempo real y la oferta de respuestas instantáneas e interacciones ajustadas a través de sofisticados chatbots impulsados por IA.

El informe también destaca que las capacidades de la IA se extienden a la predicción de patrones de demanda futuros, la asignación eficiente de recursos y la provisión de información valiosa para los gobiernos y las partes interesadas en el sector de viajes y turismo.

Julia Simpson, presidenta y CEO del WTTC, dijo que "a medida que navegamos por el panorama en constante evolución de los viajes y el turismo, la IA emerge como un catalizador para un cambio positivo".

"Las capacidades transformadoras destacadas en este informe demuestran que la IA no es solo un avance tecnológico, es una herramienta estratégica que puede personalizar la experiencia del cliente, impulsar mejoras sostenibles y crear modelos de precios en tiempo real"", destacó a través de un comunicado.

Por su parte, Julie Shainock, directora General de Viajes, Transporte y Logística de Microsoft, señaló que "el uso de los modelos de AI en todo el sector de viajes permite una mayor productividad para las empresas e impulsa una experiencia de consumo más personalizada".

A pesar de los crecientes ejemplos de aplicaciones de IA en viajes y turismo, el informe revela que el sector está rezagado en la adopción de esta tecnología, con respecto a otras industrias orientadas al consumidor.

El aumento en la aplicación de la IA en varios sectores durante el año pasado representa ahora una fuerza relevante, y el sector de viajes debe actuar ahora para aprovechar su impacto.

Los desafíos que deben superar las empresas de viajes y turismo incluyen la escasez de trabajadores calificados en IA, la infraestructura limitada para su aplicación y la ausencia de una "estrategia de IA" formal en muchos planes de negocios.

En ese sentido, el WTTC insta a las empresas de viajes y turismo a "adoptar la IA como una prioridad estratégica, invirtiendo fuertemente en talento para fomentar la colaboración entre los humanos y la IA".

En medio de las preocupaciones sobre el impacto de la IA en el empleo, el informe aborda el potencial de creación de empleo, reconociendo que, aunque la IA será disruptiva, a su vez generará nuevas oportunidades.

De acuerdo al informe, en la búsqueda de prácticas sostenibles de IA dentro del sector de viajes y turismo, la gestión responsable de datos emerge como una estrategia crucial.

La implementación de medidas como la minimización de datos, el almacenamiento eficiente y la eliminación responsable de datos se vuelve fundamental para las organizaciones que buscan reducir sus emisiones de carbono cuando utilizan nuevas tecnologías digitales y disminuir significativamente su huella ambiental de IA. (Télam)