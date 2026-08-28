Fernando Basanta habló de todo: salarios, jubilaciones y la crisis de la Justicia en Santa Cruz

Fernando Basanta habló de todo en una entrevista exclusiva con La Opinión Austral y LU12 AM680. El vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz se refirió al conflicto salarial con los trabajadores judiciales, los descuentos por los días de paro, el Decreto 608, las jubilaciones de las vocales del TSJ, Claudio Vidal, la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, las demoras en la Justicia y la seguridad jurídica de Santa Cruz.

“Jamás voy a sacar un voto en contra de los trabajadores”, afirmó Fernando Basanta al explicar su voto en disidencia contra los descuentos salariales aplicados a los empleados del Poder Judicial de Santa Cruz.

Durante la entrevista, el vocal del Tribunal Superior de Justicia explicó por qué consideró que “no correspondía hacer los descuentos” y habló del 4% adeudado a los trabajadores judiciales y del cumplimiento de los acuerdos alcanzados en paritarias.

También se refirió al Decreto 608/24 y a las jubilaciones de tres vocales del Tribunal Superior de Justicia: Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña. Basanta cuestionó que un decreto y una resolución de la Caja de Previsión Social puedan derivar en la jubilación de un integrante del Poder Judicial y sostuvo: “Es una locura lo que está pasando en esta provincia”.

Además, habló de la independencia judicial y de la inamovilidad de los integrantes del Poder Judicial. “No es una discrecionalidad del Poder Ejecutivo a quién jubila, a quién no”, sostuvo.

Consultado por las críticas del gobernador Claudio Vidal al Poder Judicial y por la disputa política en Santa Cruz, Basanta evitó ingresar en la confrontación y afirmó que su función es expresarse a través de sus fallos y respetar la Constitución.

El vocal también reconoció que existen demoras en causas judiciales y recursos de casación, pero señaló que el Poder Judicial enfrenta dificultades por la falta de recursos, problemas edilicios y escasez de equipamiento tecnológico.

“Si vos querés acelerar las causas, vos querés tener más dinamismo en la Justicia, vos tenés que arrancar por la base de la pirámide”, sostuvo Basanta al referirse al funcionamiento de los juzgados de primera instancia.

Otro de los temas fue la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, que pasó de cinco a nueve vocales. Basanta aseguró que comparte muchas de las decisiones que se están tomando con los nuevos integrantes del máximo tribunal provincial.

En el tramo final de la entrevista, Fernando Basanta habló sobre la seguridad jurídica de Santa Cruz y la mirada de los inversores. También planteó que el Poder Ejecutivo y la Legislatura deben contar con equipos técnicos capaces de determinar qué normas son constitucionales antes de su aprobación o promulgación.

Mirá la entrevista completa a Fernando Basanta, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, en La Opinión Austral.

TEMAS DE LA ENTREVISTA:

* Fernando Basanta

* Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz

* Poder Judicial de Santa Cruz

* Claudio Vidal

* Decreto 608/24

* Jubilaciones de vocales del TSJ

* Caja de Previsión Social de Santa Cruz

* Trabajadores judiciales

* Descuentos salariales

* Paritarias judiciales

* Conflicto salarial

* Reforma del Tribunal Superior de Justicia

* Demoras en la Justicia

* Recursos de casación

* Independencia judicial

* Seguridad jurídica en Santa Cruz

* División de poderes

* Constitucionalidad de decretos y resoluciones

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