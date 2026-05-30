“Todavía no llegamos a la gente más carenciada”, el balance del Mercado Concentrador Patagónico

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EL MERCADO CONCENTRADOR PATAGÓNICO SUPERÓ EXPECTATIVAS Y YA PIENSA EN CRECER

A dos semanas de su apertura, el Mercado Concentrador Patagónico ya muestra resultados que superaron las previsiones iniciales. Así lo confirmó su director comercial, Eugenio Grela, quien destacó el aumento sostenido de las ventas y un cambio en los hábitos de compra de los vecinos.

“La primera vez la gente vino con bolsitas. Hoy ya se llevan cajones, cajas y bolsones. Eso demuestra que las familias están empezando a comprar de otra manera para ahorrar y acceder a mejor calidad”, explicó.

Uno de los puntos destacados es la agilidad en la circulación y carga de mercadería, aunque desde la administración reconocen que todavía resta llegar a un sector clave de la población: quienes no cuentan con movilidad propia.

En ese sentido, Grela planteó la posibilidad de que surjan alternativas privadas de traslado para acercar vecinos desde distintos barrios y facilitar el acceso al predio.

Además de frutas y verduras, el mercado incorporó exhibiciones de productos de carpintería elaborados en Santa Cruz, disponibles por encargo, y continúa avanzando en la incorporación de emprendedores y productores locales.

El crecimiento también obligó a reforzar el stock: tras un fuerte nivel de ventas el último fin de semana, se incrementó el volumen de mercadería ingresada y proyectan que en un mes y medio todos los puestos estén ocupados.

La expansión logística ya contempla nuevos puntos estratégicos en Cañadón Seco y Comandante Luis Piedra Buena, que permitirán agilizar la distribución hacia distintas localidades de Santa Cruz.

El mercado funciona los sábados de 10 a 18 horas para compras minoristas, aunque el público también puede comprar durante la semana adquiriendo mercadería por cajón o bulto cerrado.

Entre los compradores, las opiniones son positivas: destacan la calidad, los precios y recomiendan aprovechar el espacio para realizar compras semanales, especialmente en cítricos, verduras y frutas de estación.

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